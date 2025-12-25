China acuză SUA că "accelerează alunecarea către o situaţie de război" prin vânzarea de arme către Taiwan

25-12-2025 | 11:30
Ministerul Apărării din China acuză SUA că "alunecă spre un război periculos" în Strâmtoarea Taiwan, după ce Trump a semnat legea ce extinde vânzările de arme către Taipei în 2026.

autor
Mihaela Ivăncică

Purtătorul de cuvânt militar Zhang Xiaogang a declarat joi, la conferinţa de presă lunară a Ministerului Apărării, că conţinutul legislaţiei americane referitoare la Taiwan "intervine în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei" şi "transmite semnale grav eronate" forţelor pro-independenţă de pe insulă, informează EFE.

Potrivit purtătorului de cuvânt chinez, Washingtonul "şi-a încălcat angajamentele" şi "a intensificat" vânzările de arme către Taiwan, o dinamică ce, în opinia sa, "accelerează alunecarea către o situaţie de război periculoasă" şi "subminează grav" pacea şi stabilitatea în Strâmtoare.

Zhang a afirmat că Statele Unite "folosesc Taiwanul ca instrument pentru a îngrădi China" şi că această strategie "nu va avea succes".

"Încercarea de a folosi Taiwanul pentru a frâna China este sortită eşecului, iar obţinerea independenţei prin forţă duce la autodistrugere", a declarat purtătorul de cuvânt, criticând în acelaşi timp autorităţile insulei pentru ceea ce el a numit "ignorarea intereselor şi securităţii" cetăţenilor săi.

Apel la prudență din partea SUA

"Statele Unite trebuie să acţioneze cu maximă prudenţă în problemele legate de Taiwan şi să ia măsuri concrete pentru a proteja stabilitatea relaţiilor bilaterale şi a legăturilor dintre armatele noastre", a adăugat el.

Declaraţiile vin pe fondul unor fricţiuni crescânde între Beijing şi Washington cu privire la Taiwan, într-un moment în care Statele Unite şi-au consolidat sprijinul politic şi militar pentru Taipei.

Deşi Washingtonul nu are relaţii diplomatice cu insula, SUA rămân totuşi principalul său furnizor de arme şi menţin o politică de ambiguitate strategică în ceea ce priveşte o posibilă intervenţie în caz de conflict, notează EFE.

China consideră Taiwanul o "parte inalienabilă" a teritoriului său şi nu a exclus utilizarea forţei pentru a realiza "reunificarea", în timp ce guvernul de la Taipei respinge această poziţie şi susţine că numai locuitorii insulei îşi pot decide viitorul politic.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 25-12-2025 11:30

