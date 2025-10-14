Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Coaliția de guvernare încearcă să ajungă la o concluzie privind salariul minim pe economie anul viitor - dacă va crește sau nu. Decizia va fi luată de Guvern după consultări cu patronatele și sindicatele.

autor
Constantin Toma,  Laura Culiță

Între timp, oficialii de la Ministerul Muncii analizează mai multe variante. Una dintre ele, arată că majorarea, le-ar da celor un milion de români, plătiți cu salariul minim, puțin peste 40 de lei în plus.

La Ministerul Muncii se pregătesc negocierile cu sindicatele și patronatele, pentru salariul minim de anul viitor.

Este important de reținut că orice majorare a salariului minim la nivelul economiei se traduce și în venituri suplimentare la bugetul de stat, prin aplicarea taxelor și impozitelor unui salariu mai mare plătit de patroni angajaților.

Florin Manole, ministrul Muncii: În termen este 20 octombrie, termenul la care trebuie să avem toate cifrele de la statistică, toate prognozele, astfel încât Comitetul Național Tripartit să poată lua o decizie într-o consultare sindicate-patronate-guvern în legătură cu marjele pe care le oferă această lege. Mă refer la procentele din salariul mediu brut pe economie, între 47 și 52%”.

Legislația prevede un calcul complex al salariului minim pe economie, în care valoarea lui e cuprinsă între 47% și 52% din cel mediu. Așadar, potrivit unor calcule preliminare, negocierile pentru salariul minim ar trebui să se facă luând în calcul valori de la 4319 lei brut și până la 4778 lei.

În ecuație intră însă și calculele politice. O variantă susținută în PSD este apropiată de marja minimă, adică salariul minim să fie 4325 de lei brut, anul viitor, cu 275 de lei în plus față de acum, ceea ce înseamnă o majorare de 6,8%.

În mână, un salariat ar primi cu aproximativ 40 de lei mai mult față de astăzi, în contextul în care s-ar renunța la facilitatea prin care 300 de lei din salariul brut sunt scutiți de taxe.

Liberalul Ionel Bogdan spune că PNL susține orice creștere de venituri pentru populație, dar după o analiză care să arate impactul unei creșteri a salariului minim. Iar liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că părerile sunt "relativ împărțite".

Decizia finală va fi luată de guvern, după consultări în Coaliție, dar și cu sindicatele și patronatele.

Reprezentanții firmelor mici și mijlocii spun că și-ar dori păstrarea salariului minim la valoarea de acum pentru că nu-și permit costuri mai mari.

Sterică Fudulea, prim vicepreședinte Consiliul IMM: „Cumva se testează apele. Colegii noștri ne-au solicitat înghețarea la nivelul actual cu păstrarea celor 300 de lei scutiți de impozit, pentru a putea supraviețui cât mai multe companii”.

De cealaltă parte, reprezentanții Blocului Național Sindical susțin creșterea salariului minim de la 1 ianuarie, având în vedere rata ridicată a inflației.

Sursa: Pro TV

