Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, sâmbătă, că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din justiție.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful statului precizează faptul că după întâlnirea cu magistrații, care va avea loc luni, 22 decembrie, va prezenta public concluziile acestor discuții.

”Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție. Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență. Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuții: atât cu grupuri de magistrați care doresc să participe împreună, cât și individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail.

Pentru a asigura confidențialitatea participanților, accesul jurnaliștilor nu va fi permis în sala de discuții. Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferințe de presä. În paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine, fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor”, spune Nicușor Dan.

În urmă cu câteva zile, Nicușor Dan a oferit prima sa reacție în privința anchetei Recorder „Justiție capturată” - despre starea justiției din România - prin intermediul unui mesaj postat pe rețeaua de socializare X.

Șeful statului a declarat că a văzut cap-coadă documentarul şi că „cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, şi să aruncăm vina generic, dar mai greu este să rezolvăm problemele din justiţie”.

Astfel, președintele a arătat că a început să lucreze la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie şi îi invită pe toţi magistraţii să îi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină, subliniind că trebuie şi o asumare în interiorul profesiei.

Scrisoare de susținere semnată de aproape 180 de judecători

Un număr de 178 de procurori şi judecători de la majoritatea instanţelor importante au semnat o scrisoare de susţinere pentru judecătorii care au vorbit despre problemele din sistem, arătând că acestea nu sunt cazuri izolate, ci probleme sistemice.

”Subsemnaţii, judecători şi procurori,

Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noştri Laurenţiu Beşu şi Raluca Moroşanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări. Ne exprimăm public solidaritatea cu magistraţii care au avut curajul de a sesiza problemele şi presiunile din sistemul de justiţie”, se arată într-un mesaj semnat de 178 de judecători şi procurori de la Parchetul General, DIICOT, DNA, mai multe curţi de apel, dar şi de la alte instanţe.

Potrivit magistraţilor, ”adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate”.

