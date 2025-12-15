Nicuşor Dan, despre scandalul din justiție: La dezbaterile de la Cotroceni cu magistraţii, toate opiniile sunt primite

Stiri Politice
15-12-2025 | 22:21
nicusor dan
IMAGO

La dezbaterile de la Cotroceni cu magistraţii, "toate opiniile sunt primite", a declarat, luni, la Helsinki, Nicuşor Dan, care a subliniat că doreşte ca, în urma acestor consultări, să fie identificate "mecanismele deficitare".

 

autor
Mihaela Ivăncică

"Sunt lucruri pe care eu le-am auzit în format informal de multă vreme, despre ce se întâmplă în justiţie. În momentul în care sunt 800 sau 900 de magistraţi care spun că lucrurile astea se întâmplă, înseamnă că e o problemă gravă. Care este soluţia la această problemă gravă? În primul rând, lucrurile trebuie structurate şi dovedite, pentru că şi asta e important. La dezbaterile pe care o să le avem la Cotroceni, toate opiniile sunt primite - şi într-o direcţie şi în cealaltă. Ce e important este să identificăm acele chestiuni care apar foarte des, cum ar fi Inspecţia Judiciară sau procedura de numire a şefilor de instanţe, ca să spun doar două dintre ele, să vedem care sunt mecanismele care sunt deficitare şi bineînţeles să avem voinţa politică să le corectăm", a afirmat el.

Şeful statului participă în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est.

El urmează să aibă, pe 22 decembrie, la Cotroceni, o întrevedere fără limită de timp cu magistraţi români, "o discuţie importantă pe Justiţie care, evident, va continua".

Nicuşor Dan a spus că acest subiect este o problemă importantă, care îl interesează.

Citește și
nicusor dan
Nicușor Dan, pentru presa franceză: ”Trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia” | VIDEO

"Bineînţeles în intervalele în care nu am contacte internaţionale sunt în contact cu România şi cu informaţiile care sunt relevante pe subiectul ăsta", a arătat şeful statului.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, justitie, palatul cotroceni, magistrati,

Dată publicare: 15-12-2025 22:21

Articol recomandat de sport.ro
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Citește și...
Nicuşor Dan, vizită oficială în Marea Britanie marţi şi miercuri. Întâlniri cu diaspora românească şi cu mediul de afaceri
Stiri Politice
Nicuşor Dan, vizită oficială în Marea Britanie marţi şi miercuri. Întâlniri cu diaspora românească şi cu mediul de afaceri

Preşedintele Nicuşor Dan va merge în vizită în Marea Britanie marţi şi miercuri, informează Administraţia Prezidenţială.

Nicușor Dan, pentru presa franceză: ”Trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia” | VIDEO
Stiri Politice
Nicușor Dan, pentru presa franceză: ”Trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia” | VIDEO

Europa trebuie să se pregătească pentru un război cu Rusia, a declarat președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat presei franceze. ”Dacă vor să atace, suntem pregătiți”, a spus președintele României.

Traian Băsescu: Magistraţii sunt independenţi atât cât vor ei. Când acceptă să fie slugi, rămân slugi
Stiri Politice
Traian Băsescu: Magistraţii sunt independenţi atât cât vor ei. Când acceptă să fie slugi, rămân slugi

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că ar vrea să creadă că dialogul pe care actualul şef al statului, Nicuşor Dan, îl va avea cu magistraţii va fi unul util, afirmând că magistraţii sunt independenţi ”atât cât vor ei”.

 

Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de Justiție: „Statul de drept nu este negociabil”
Stiri Politice
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de Justiție: „Statul de drept nu este negociabil”

În contextul protestelor declanșate de dezvăluirile privind sistemul de justiție, președintele Nicușor Dan afirmă că va duce la nivel european îngrijorările societății românești și promite că în limitele Constituției va acționa pentru apărarea justiției.

Nicușor Dan, la Helsinki: discuții cu industria de apărare din Finlanda și apel comun pentru creșterea bugetului apărării
Stiri Politice
Nicușor Dan, la Helsinki: discuții cu industria de apărare din Finlanda și apel comun pentru creșterea bugetului apărării

Aflat într-o vizită de două zile în Finlanda, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanți ai companiilor din industria de apărare și aerospațială din țara nordică.

Recomandări
Moțiunea simplă, a AUR, împotriva ministrului Mediului, a trecut cu votul PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere
Stiri Politice
Moțiunea simplă, a AUR, împotriva ministrului Mediului, a trecut cu votul PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere

Senatul a votat luni moţiunea simplă AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Moțiunea a trecut cu votul aliaților de guvernare de la PSD.

SUA oferă Ucrainei garanții de securitate ”foarte puternice”, similare cu Articolul 5 al NATO. ”Suntem pe calea spre pace”
Stiri externe
SUA oferă Ucrainei garanții de securitate ”foarte puternice”, similare cu Articolul 5 al NATO. ”Suntem pe calea spre pace”

Negociatorii americani au afirmat luni că Statele Unite au oferit Ucrainei garanţii de securitate "foarte puternice", dar totuşi, în opinia lor, acceptabile pentru Rusia, relatează AFP şi Reuters.

 

România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro
Stiri Economice
România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro

România va putea importa energie mai multă și mai ieftină din Vestul Europei.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Decembrie 2025

53:08

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28