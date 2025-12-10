Reacția lui Nicușor Dan după ce a vizionat reportajul despre Justiție. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea, șefa ÎCCJ

Documentarul Recorder „Justiție capturată” despre mecanismele din Justiție care scapă infractorii a stârnit un val de controverse în opinia publică, iar o reacție din partea președintelui statului Nicușor Dan a fost cerută rapid în acest sens.

În cele din urmă, Nicușor Dan a oferit prima sa reacție în privința anchetei Recorder „Justiție capturată” despre starea justiției din România, prin intermediul unui mesaj postat pe rețeaua de socializare X. Șeful statului a declarat, miercuri, că a văzut cap-coadă documentarul şi că „cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, şi să aruncăm vina generic, dar mai greu este să rezolvăm problemele din justiţie”. Şeful statului arată că a început să lucreze la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie şi îi invită pe toţi magistraţii să îi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină, subliniind că trebuie şi o asumare în interiorul profesiei.

„Am văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiție. Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic. Mai greu este chiar să rezolvăm problemele din justiție.

În primul rând, felicitări realizatorilor, care aduc în dezbaterea publică, într-un mod accesibil publicului, probleme importante.

În al doilea rând, nu vreau să scuz în vreun fel politicul. Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică. Numirile procurorilor-șefi au fost politice. Societatea vorbește de mult de probleme în justiție fără să vedem, la nivelul Ministerului Justiției, voință de a intra cu adevărat în ele”, a scris Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea”

„Dar soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție. Cazurile prezentate trebuie investigate și trebuie investigată mai ales recurența acestor cazuri. Iar persoanele vinovate trebuie pedepsite, însă tot de sistemul de justiție, și pe bază de probe. Pentru că materialul Recorder prezintă și fapte, care sunt clare, dar și opinii, care trebuie probate.

Cine strânge probele și cine face sesizările? De ce nu avem încă un raport din interiorul sistemului de justiție, deși se vorbește de lucrurile astea de mult timp?



Câte sesizări s-au făcut din interiorul sistemului de justiție pe faptele de care vorbim? Câte acțiuni în justiție s-au făcut pe faptele de care vorbim? De ce sunt doar trei magistrați în activitate care au acceptat să vorbească deschis cu reporterii?

De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți?

Așa cum am spus, am început să lucrăm la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiție. Discutăm cu magistrați. Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină și îi asigur că voi citi personal ce îmi transmit.

Dar trebuie și o asumare în interiorul profesiei. Sunt convins că marea majoritate a magistraților sunt oameni serioși, de bună-credință.

E responsabilitatea lor, dincolo de dosarele curente, să se implice în rezolvarea problemelor profesiei lor. Și îi asigur, la rândul meu, de implicare și bună-credință pentru a aduce justiția acolo unde și-o doresc românii”, a continuat mesajul președintelui României.

„Dosare de mare corupţie”

Recorder a realizat, sub titlul ”Justiţie capturată”, un documentar referitor la starea justiţiei din România, despre care afirmă că încearcă să explice mecanismele complicate prin care sistemul judiciar, un pilon cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistraţi şi politicieni, jurnaliştii calificând mărturiile din interiorul sistemului de justiţie ca fiind ”de o gravitate fără precedent”.

”Într-o formă simplificată, pactul dintre cele două tabere arată aşa: politicul a oferit legi care au creat o organizare piramidală a sistemului de justiţie, punând toată puterea în mâinile unui grup restrâns de magistraţi, iar această mână de magistraţi a oferit la schimb o justiţie care nu-i mai deranjează pe cei puternici. Mărturiile pe care le-am adunat din interiorul sistemului de justiţie şi pe care le prezentăm în acest material sunt de o gravitate fără precedent. Ele vorbesc despre dosare de mare corupţie în care judecătorilor li se sugerează să ia decizii favorabile inculpaţilor, despre încălcarea flagrantă a principiului repartizării aleatorii a dosarelor prin schimbarea discreţionară a completurilor de judecată, despre cum magistraţii care nu se supun sunt marginalizaţi, hăituiţi prin anchete ale Inspecţiei Judiciare şi uneori chiar excluşi din magistratură”, afirmă jurnaliştii de la Recorder despre documentarul în care sunt intervievaţi mai mulţi magistraţi, printre care fostul şef al DNA Crin Bologa, Claudiu Sandu, reprezentat al procurorilor în CSM, judecătoarea Andreea Chiş.

Unii dintre cei intervievaţi vorbesc despre prelungirea cazurilor până la prescrierea faptelor sau despre schimbarea componenţei completelor, uneori chiar înainte de pronunţarea sentinţei.

