Nicușor Dan, despre justiție: ”Sunt probleme la Inspecția Judiciară, sunt probleme la modul în care se fac promovările”

Stiri Politice
17-12-2025 | 15:44
×
Codul embed a fost copiat

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști, miercuri, în Marea Britanie, cine crede că sunt persoanele ”responsabile” pentru situația ”dezastruoasă” din sistemul de justiție din România.

autor
Cristian Matei

Șeful statului a declarat că, înainte să se pronunțe pe acest subiect, trebuie identificați vinovații în baza unor probe, astfel încât ”să separăm faptele de opinii”.

Cu toate acestea, în opinia sa, ”intuitiv”, a precizat Nicușor Dan, ”sunt probleme la Inspecția Judiciară” și ”la modul în care se fac promovări”.

În opinia sa, acest lucru va dura aproximativ ”două trei luni de zile”.

”Trebuie să separăm faptele de opinii. Adică, discutăm de sistemul de justiție. Intuitiv, aș spune - și am spus asta cu mai multe ocazii că sunt probleme - sunt probleme la Inspecția Judiciară, sunt probleme la modul în care se fac promovări și pe funcții de conducere în instanțe și de la instanțe inferioare la instanțe superioare.

Citește și
Nicusor Dan
Nicușor Dan: „Preşedinţii de instanţă au prea multă putere”. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea

Numai că lucrurile astea trebuie probate. Adică nu este o chestiune de, cum să spun, de slogane sau de cine strigă mai tare. Sunt chestiuni foarte serioase și ele trebuie probate și asta vom face. În măsura în care există acuzații, vom solicita materiale, materiale, materiale până când vom ajunge la o concluzie care să fie unanim recunoscută. Deci asta e o chestiune care, în opinia mea, va dura de ordinul a două-trei luni.

Mai departe o să vedem, vinovății, dacă sunt, dacă sunt, mă voi exprima public. Și mai departe. Chestiunea de demisie dintr-o funcție care ... eu am atribute numai pe pozițiile de consilier prezidențial și de stat, legale. Pe poziții care nu sunt subordinea directă a președintelui, e o chestiune de societate și de respectivele instituții.”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: ”Lucrurile astea trebuie dovedite”

Reporter: Aseară le-a spus oamenilor care erau aici, în fața ambasadei, că se vor întâmpla niște lucruri în justiție. La ce vă referiți?

Președintele Nicușor Dan: ”Fără discuție. Exact cum v-am spus, va fi o analiză temeinică și, din această analiză temeinică, vor rezulta niște fapte dovedite. Numai că, cum am spus, în opinia mea, probleme cele mai mari sunt la Inspecția Judiciară și la modul de promovare. Dar lucrurile astea trebuie dovedite.

Recent, președintele României a anunțat că urmează să aibă, în data de 22 decembrie 2025, la Cotroceni, o întrevedere fără limită de timp cu magistraţi români, "o discuţie importantă pe Justiţie care, evident, va continua".

Circ în Parlament, la Legea privind combaterea extremismului. Un deputat AUR a pus muzică rap la microfon: ”Să vă fie rușine”i

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, justitie, magistrati,

Dată publicare: 17-12-2025 15:07

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
Circ în Parlament, la Legea privind combaterea extremismului. Un deputat AUR a pus muzică rap la microfon: ”Să vă fie rușine”
Stiri Politice
Circ în Parlament, la Legea privind combaterea extremismului. Un deputat AUR a pus muzică rap la microfon: ”Să vă fie rușine”

Deputaţii au adoptat, miercuri, așa-numita ”Lege Vexler”, care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului și care a ajuns din nou în Parlament după ce fost respinsă o dată de președintele Nicușor Dan.  

Nicușor Dan: „Preşedinţii de instanţă au prea multă putere”. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea
Stiri Politice
Nicușor Dan: „Preşedinţii de instanţă au prea multă putere”. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, într-o discuţie cu un grup de români care l-au aşteptat la Londra, că preşedinţii de instanţă au multă putere, „mult prea multă, şi asta e chestiune legislativă”.

Nicuşor Dan, despre scandalul din justiție: La dezbaterile de la Cotroceni cu magistraţii, toate opiniile sunt primite
Stiri Politice
Nicuşor Dan, despre scandalul din justiție: La dezbaterile de la Cotroceni cu magistraţii, toate opiniile sunt primite

La dezbaterile de la Cotroceni cu magistraţii, "toate opiniile sunt primite", a declarat, luni, la Helsinki, Nicuşor Dan, care a subliniat că doreşte ca, în urma acestor consultări, să fie identificate "mecanismele deficitare".

 

Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de Justiție: „Statul de drept nu este negociabil”
Stiri Politice
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de Justiție: „Statul de drept nu este negociabil”

În contextul protestelor declanșate de dezvăluirile privind sistemul de justiție, președintele Nicușor Dan afirmă că va duce la nivel european îngrijorările societății românești și promite că în limitele Constituției va acționa pentru apărarea justiției.

Recomandări
Ilie Bolojan: România nu se poate redresa economic cât timp prea puțini oameni lucrează. Doar Italia stă mai rău
Stiri Economice
Ilie Bolojan: România nu se poate redresa economic cât timp prea puțini oameni lucrează. Doar Italia stă mai rău

Ilie Bolojan a declarat că România este ţara din Europa aflată pe penultimul loc ca pondere din populaţie activă implicată în economie şi doar Italia este în spatele nostru, precizând că în România lucrează prea puţini oameni.

Ce urmează pentru România și Europa de Est. Avertismentul istoricilor: „Nu mai aveți timp”
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce urmează pentru România și Europa de Est. Avertismentul istoricilor: „Nu mai aveți timp”

Țările din Europa de Est, printre care și România riscă să "nu mai aibă timp" să construiască democrații cu adevărat consolidate, în contextul internațional actual, "care provoacă foarte mari neliniști".

Mesajul CNSAS la 36 de ani de la Revoluție: Conspirațiile și mistificările încearcă să ascundă crimele regimului comunist
Stiri actuale
Mesajul CNSAS la 36 de ani de la Revoluție: Conspirațiile și mistificările încearcă să ascundă crimele regimului comunist

Consiliul Naționaal pentru Studierea Arhivelor Securității atrage atenția că la 36 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, memoria publică a Revoluției este supusă constant unor tentative de rescriere și reinterpretare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Decembrie 2025

47:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Decembrie 2025

01:50:16

Alt Text!
MasterChef
Finala

02:55:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28