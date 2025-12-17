Nicușor Dan, despre justiție: ”Sunt probleme la Inspecția Judiciară, sunt probleme la modul în care se fac promovările”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști, miercuri, în Marea Britanie, cine crede că sunt persoanele ”responsabile” pentru situația ”dezastruoasă” din sistemul de justiție din România.

Șeful statului a declarat că, înainte să se pronunțe pe acest subiect, trebuie identificați vinovații în baza unor probe, astfel încât ”să separăm faptele de opinii”.

Cu toate acestea, în opinia sa, ”intuitiv”, a precizat Nicușor Dan, ”sunt probleme la Inspecția Judiciară” și ”la modul în care se fac promovări”.

În opinia sa, acest lucru va dura aproximativ ”două trei luni de zile”.

”Trebuie să separăm faptele de opinii. Adică, discutăm de sistemul de justiție. Intuitiv, aș spune - și am spus asta cu mai multe ocazii că sunt probleme - sunt probleme la Inspecția Judiciară, sunt probleme la modul în care se fac promovări și pe funcții de conducere în instanțe și de la instanțe inferioare la instanțe superioare.

Numai că lucrurile astea trebuie probate. Adică nu este o chestiune de, cum să spun, de slogane sau de cine strigă mai tare. Sunt chestiuni foarte serioase și ele trebuie probate și asta vom face. În măsura în care există acuzații, vom solicita materiale, materiale, materiale până când vom ajunge la o concluzie care să fie unanim recunoscută. Deci asta e o chestiune care, în opinia mea, va dura de ordinul a două-trei luni.

Mai departe o să vedem, vinovății, dacă sunt, dacă sunt, mă voi exprima public. Și mai departe. Chestiunea de demisie dintr-o funcție care ... eu am atribute numai pe pozițiile de consilier prezidențial și de stat, legale. Pe poziții care nu sunt subordinea directă a președintelui, e o chestiune de societate și de respectivele instituții.”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: ”Lucrurile astea trebuie dovedite”

Reporter: Aseară le-a spus oamenilor care erau aici, în fața ambasadei, că se vor întâmpla niște lucruri în justiție. La ce vă referiți?

Președintele Nicușor Dan: ”Fără discuție. Exact cum v-am spus, va fi o analiză temeinică și, din această analiză temeinică, vor rezulta niște fapte dovedite. Numai că, cum am spus, în opinia mea, probleme cele mai mari sunt la Inspecția Judiciară și la modul de promovare. Dar lucrurile astea trebuie dovedite.”

Recent, președintele României a anunțat că urmează să aibă, în data de 22 decembrie 2025, la Cotroceni, o întrevedere fără limită de timp cu magistraţi români, "o discuţie importantă pe Justiţie care, evident, va continua".

