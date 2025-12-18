Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”

18-12-2025 | 12:03
Nicusor Dan
Pro TV

Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Justiție înainte de reuniunea Consiliului European. Președintele a explicat faptul că problema nu este termenul de precripție a marilor fapte de corupție, ci timpul necesar pentru rezolvarea dosarelor.

Adrian Popovici

Problemele din justiție și protestele societății civile față de neregulile grave din acest domeniu l-au urmat pe Nicușor Dan și în turneul său în afara țării. După ce a vorbit cu protestatarii de la Londra despre sistemul judicar, președintele a făcut o serie de declarații pe această temă și înainte de reuniunea Consiliului European.

Nicușor Dan a fost întrebat despre legea europeană a avertizorilor de integritate, asta în contextul dezvăluirilor făcute de mai mulți magistrați în ultima perioadă, dar și de modul în care se raportează la ei. Președintele a subliniat faptul că metodele folosite pentru intimidarea lor sunt „mult mai subtile decât niște chestiuni foarte directe” și a adăugat că „orice voce din spațiul public care spune lucruri esențiale trebuie să fie protejată.

Nicușor Dan: Problema nu e prescripția faptelor de corupție, ci timpul necesar soluționării dosarelor

Președintele a vorbit și despre prescripția faptelor de corupție, asta în contextul în care miercuri, premierul Ilie Bolojan, a explicat faptul că astfel de prevederi nu ar trebui să se aplice în cazul marilor cazuri de corupție.

Nicușor Dan a explicat faptul că acesta este un subiect care trebuie abordat în spațiul public, dar a subliniat că „întrebarea fundamentală” este cea legată de timpul necesar soluționării dosarelor.

protest cartel alfa
Zeci de sindicalişti protestează astăzi la Cotroceni, în timp ce Nicușor Dan e plecat din țară. Revendicările manifestanților

„E o discuție pe care trebuie să o avem în spațiul public. (...) Pentru faptele mari de corupție termenul de prescripție ajunge undeva la 15 ani. Eu cred că problema fundamentală este de ce noi nu reușim să rezolvăm în 15 ani o faptă de corupție. Ar trebui ca în 2-3 ani ca persoana care este vizată de un astfel de dosar să i se termine cercetarea penală și judecarea”, a declarat președintele Nicușor Dan. 

Sursa: StirilePROTV

