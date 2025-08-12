Președintele Nicușor Dan a anunțat că va face o vizită oficială în Ucraina: ”Am acceptat invitația lui Zelenski”

12-08-2025 | 19:46
Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, într-un mesaj publicat pe X.com, că a acceptat invitația președintelui Volodimir Zelenski și va efectua o vizită oficială în Ucraina ”în această toamnă”.

Cristian Matei

Conform sursei citate, cei doi șefi de stat au avut o discuție telefonică despre summit-ul care va avea loc vineri, 15 august, în Alaska, între președinții Donald Trump și Vladimir Putin.

Nicușor Dan spune că ”România susține eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție”, dar, în aceleași timp, susține și ”suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei.

Mesajul complet al președintelui Nicușor Dan:

Astăzi am avut o discuție telefonică aprofundată cu președintele @ZelenskyyUA. I-am prezentat punctul meu de vedere, și anume că avem nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina, astfel încât atrocitățile comise zilnic de Rusia să înceteze.

România susține eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție. Acordul trebuie să fie just, durabil și sustenabil. Pacea cu Ucraina trebuie obținută la masa negocierilor.

România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean.

Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei.

Am acceptat invitația președintelui @ZelenskyyUA de a efectua o vizită la Kiev în această toamnă.”

Zelenski: ”Echipele noastre lucrează deja la detalii”

La rândul său, președintele Zelenski i-a mulțumit lui Nicușor Dan, tot într-un mesaj pe X.com, pentru susținerea Ucrainei în fața agresiunii Rusiei.

De asemenea, el a anunțat că echipele celor doi șefi de stat lucrează deja pentru stabilirea detaliilor referitoare la vizita lui Nicușor Dan în Ucraina.

Am vorbit cu președintele României, @NicusorDanRO. Am coordonat următorii pași comuni în diplomație și ne pregătim pentru contacte importante chiar mâine. Le-am mulțumit lui Nicușor Dan și tuturor liderilor UE pentru declarația de astăzi de sprijin clar pentru independența, integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. Suntem cu toții de acord: primul pas către o pace justă trebuie să fie un armistițiu.

În acest moment, totul este definit de determinarea președintelui Trump și de unitatea Europei. Dacă Rusia nu este pregătită să oprească crimele, atunci trebuie să existe sancțiuni asupra economiei sale care să o oblige să facă acest lucru.

De asemenea, am mulțumit României pentru sprijinul acordat drumului nostru sincronizat și comun cu Republica Moldova către aderarea la UE. Așteptăm cu nerăbdare să-l primim pe președinte în Ucraina. Echipele noastre lucrează deja la detalii.”, a transmis Zelenski.

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, nicusor dan, Zelenski,

Dată publicare: 12-08-2025 17:45

China susține toate eforturile de instaurare a păcii în Ucraina și speră că toate părțile interesate, inclusiv Ucraina și Uniunea Europeană, vor participa la negocieri și vor ajunge la un acord de pace echitabil cât mai curând posibil.

În lunile mai și iunie, Europa și-a intensificat sprijinul militar pentru Ucraina, spre deosebire de SUA, care au furnizat arme doar contra cost, anunță Institutul Kiel.

Ucraina ar putea accepta să înceteze luptele și să cedeze teritoriile ocupate deja de Rusia, ca parte a unui plan de pace susținut de aliații săi din Europa.

Președintele Nicușor Dan a semnat, alături de liderii Uniunii Europene, o declarație comună de susținere a Ucrainei, cu câteva zile înainte de întâlnirea lui Donald Trump cu Vladimir Putin, care va avea loc în Alaska.

Trupele ruse au avansat rapid într-un sector strategic pe frontul de est din Ucraina, a anunţat marţi armata ucraineană şi mai mulți analişti, cu câteva zile înainte de negocierile foarte aşteptate dintre SUA şi Rusia, informează AFP.

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

