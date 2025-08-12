Nicușor Dan, mesaj către Donald Trump: Pacea nu se poate construi fără Ucraina

Președintele Nicușor Dan a semnat, alături de liderii Uniunii Europene, o declarație comună de susținere a Ucrainei, cu câteva zile înainte de întâlnirea lui Donald Trump cu Vladimir Putin, care va avea loc în Alaska.

Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul, şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, au transmis liderii europeni. Ungaria este singurul stat UE care nu a semnat documentul.

Nicușor Dan a transmis că salută „eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă.”

Șeful statului a mai precizat că declarația comună a liderilor europeni „afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul.”

„Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, a mai transmis președintele Nicușor Dan într-o postare pe X.

Nicușor Dan va participa miercuri la un summit virtual al statelor care vor să ajute Ucraina, alături de liderii europeni și de Donald Trump.

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri, în Alaska, pentru a negocia un plan pentru încheierea războiului din Ucraina. Președintele american a transmis în ultimele zile că va fi nevoie de „schimburi teritoriale”, dar această abordare este categoric respinsă de Kiev și de aliații europeni.

