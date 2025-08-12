China, un aliat puternic al Rusiei, vrea ca și Ucraina să participe la summit-ul din Alaska, să se ajungă la un acord de pace

China susține toate eforturile de instaurare a păcii în Ucraina și speră că toate părțile interesate, inclusiv Ucraina și Uniunea Europeană, vor participa la negocieri și vor ajunge la un acord de pace echitabil cât mai curând posibil.

Aceasta este poziția oficială a Chinei într-un răspuns al Biroului purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze, la o solicitare a corespondentului Ukrinform în China.

China este un aliat puternic al Rusiei, inclusiv pe plan militar. Recent, cele două state au avut un exercițiu militar comun în Marea Japoniei.

Guvernele chinez și rus și-au întărit relațiile în ultimii ani, China oferind Rusiei un sprijin economic în fața sancțiunilor occidentale impuse Moscovei pentru invadarea Ucrainei.

Ministerul chinez de Externe a transmis că China susține toate eforturile menite să promoveze o soluționare pașnică a ceea ce numește „criza ucraineană” – termenul său pentru războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei – și a comentat întâlnirea programată pentru vineri între președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, în Alaska, unde, printre alte subiecte, se așteaptă să discute condițiile pentru încheierea războiului ruso-ucrainean.

Potrivit diplomaților chinezi, Beijingul este ”încântat” să vadă că Statele Unite și Rusia mențin contactele, își îmbunătățesc relațiile și promovează o soluție politică la criza din Ucraina.

Ca răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la posibilitatea ca Trump și Putin să discute viitorul Ucrainei și al Europei fără participarea ucrainienilor și a europenilor, Biroul purtătorului de cuvânt a precizat că speră ca toate părțile implicate să participe prompt la negocierile de pace și să ajungă, cât mai curând posibil, la un acord de pace echitabil, pe termen lung și obligatoriu, acceptabil pentru toate părțile.

Potrivit Ukrinform, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate și Vicepreședintele Comisiei Europene, Kaja Kallas, a declarat că nu ar trebui să existe „concesii” față de Rusia până când Kremlinul nu va fi de acord cu un armistițiu.

Trump intenționează să se întâlnească cu Putin pe 15 august în Alaska.

Potrivit NBC News, Casa Albă ia în considerare invitarea președintelui Ucrainei în Alaska vineri, 15 august.

