China, un aliat puternic al Rusiei, vrea ca și Ucraina să participe la summit-ul din Alaska, să se ajungă la un acord de pace

Stiri externe
12-08-2025 | 16:53
Rusia China
Profimedia

China susține toate eforturile de instaurare a păcii în Ucraina și speră că toate părțile interesate, inclusiv Ucraina și Uniunea Europeană, vor participa la negocieri și vor ajunge la un acord de pace echitabil cât mai curând posibil.

autor
Cristian Matei

Aceasta este poziția oficială a Chinei într-un răspuns al Biroului purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze, la o solicitare a corespondentului Ukrinform în China.

China este un aliat puternic al Rusiei, inclusiv pe plan militar. Recent, cele două state au avut un exercițiu militar comun în Marea Japoniei.

Guvernele chinez și rus și-au întărit relațiile în ultimii ani, China oferind Rusiei un sprijin economic în fața sancțiunilor occidentale impuse Moscovei pentru invadarea Ucrainei.

Ministerul chinez de Externe a transmis că China susține toate eforturile menite să promoveze o soluționare pașnică a ceea ce numește „criza ucraineană” – termenul său pentru războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei – și a comentat întâlnirea programată pentru vineri între președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, în Alaska, unde, printre alte subiecte, se așteaptă să discute condițiile pentru încheierea războiului ruso-ucrainean.

Citește și
zelenski conferinta
Zelenski acuză Moscova de tergiversare, înaintea summitului din Alaska: „Rusia refuză să oprească masacrele”

Potrivit diplomaților chinezi, Beijingul este ”încântat” să vadă că Statele Unite și Rusia mențin contactele, își îmbunătățesc relațiile și promovează o soluție politică la criza din Ucraina.

Ca răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la posibilitatea ca Trump și Putin să discute viitorul Ucrainei și al Europei fără participarea ucrainienilor și a europenilor, Biroul purtătorului de cuvânt a precizat că speră ca toate părțile implicate să participe prompt la negocierile de pace și să ajungă, cât mai curând posibil, la un acord de pace echitabil, pe termen lung și obligatoriu, acceptabil pentru toate părțile.

Potrivit Ukrinform, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate și Vicepreședintele Comisiei Europene, Kaja Kallas, a declarat că nu ar trebui să existe „concesii” față de Rusia până când Kremlinul nu va fi de acord cu un armistițiu.

Trump intenționează să se întâlnească cu Putin pe 15 august în Alaska.

Potrivit NBC News, Casa Albă ia în considerare invitarea președintelui Ucrainei în Alaska vineri, 15 august.

Bărbat din Bacău, arestat 30 de zile după ce și-a bătut soția pentru un borcan spart. Scenele au fost filmate de un martor

Sursa: UKRINFORM

Etichete: Rusia, donald trump, vladimir putin, Zelenski, alaska,

Dată publicare: 12-08-2025 16:34

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
Nicușor Dan, mesaj către Donald Trump: Pacea nu se poate construi fără Ucraina
Stiri Politice
Nicușor Dan, mesaj către Donald Trump: Pacea nu se poate construi fără Ucraina

Președintele Nicușor Dan a semnat, alături de liderii Uniunii Europene, o declarație comună de susținere a Ucrainei, cu câteva zile înainte de întâlnirea lui Donald Trump cu Vladimir Putin, care va avea loc în Alaska.

Zelenski acuză Moscova de tergiversare, înaintea summitului din Alaska: „Rusia refuză să oprească masacrele”
Stiri externe
Zelenski acuză Moscova de tergiversare, înaintea summitului din Alaska: „Rusia refuză să oprească masacrele”

Înaintea summitului americano-rus privind Ucraina, care va avea loc vineri în Alaska, preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat Moscova de tergiversare, relatează dpa.

A ”cedat” Alaska rușilor. Trump a spus de două ori că se întâlnește cu Putin în Rusia. Rolul unic jucat de un român
Stiri externe
A ”cedat” Alaska rușilor. Trump a spus de două ori că se întâlnește cu Putin în Rusia. Rolul unic jucat de un român

Trump a spus de două ori că se duce în Rusia pentru a se întâlni cu Putin, deși cea mai importantă întâlnire a ultimilor ani va avea loc în Alaska, pe teritoriul SUA. Alaska a fost preluată în 1867 de la Rusia prin negocierile purtate de un român.

Volodimir Zelenski avertizează înaintea summit-ului din Alaska că Rusia ”nu trebuie să primească nicio recompensă”
Stiri externe
Volodimir Zelenski avertizează înaintea summit-ului din Alaska că Rusia ”nu trebuie să primească nicio recompensă”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia „nu trebuie să primească nicio recompensă” pentru războiul declanșat împotriva țării sale, înaintea summitului Trump-Putin din Alaska, care va avea loc vineri, 15 august.

China și Rusia se antrenează împreună în Marea Japoniei. Acțiunea, la scurt timp după decizia lui Trump privind submarinele
Stiri externe
China și Rusia se antrenează împreună în Marea Japoniei. Acțiunea, la scurt timp după decizia lui Trump privind submarinele

Armata Chinei a efectuat duminică un exercitțiu maritim comun cu forțele Rusiei. ”Joint Sea 2025” s-a desfășurat în mările din apropierea orașului portuar rus Vladivostok, situat vizavi de coasta de vest a Japoniei.

Recomandări
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 August 2025

49:47

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12