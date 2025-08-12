Forţele ruse au lansat un atac surprinzător în Ucraina, cu câteva zile înaintea summitului Trump-Putin. Harta frontului

Stiri externe
12-08-2025 | 12:33
soldati, rusia, ucraina
Getty

Trupele ruse au avansat rapid într-un sector strategic pe frontul de est din Ucraina, a anunţat marţi armata ucraineană şi mai mulți analişti, cu câteva zile înainte de negocierile foarte aşteptate dintre SUA şi Rusia, informează AFP.

autor
Alexandru Toader

Acest avans a avut loc la nord-est de Pokrovsk, oraş minier şi epicentru al luptelor, în regiunea estică Doneţk, a cărei anexare este revendicată de Moscova.

Statul Major al armatei ucrainene a afirmat marţi că lupte au avut loc la Kutceriv Iar, un mic sat care în urmă cu câteva săptămâni se afla la mai mulţi kilometri de front, admiţând astfel avansul forțelor ruse în această zonă.

Într-o singură zi, Rusia a înaintat circa zece kilometri spre nord de-a lungul unei rute, potrivit site-ului de analiză militară DeepState, apropiat de armata ucraineană, un ritm mult mai susţinut decât de obicei.

O hartă a frontului, publicată de DeepState, arată un culoar îngust aflat deja sub control rus, ceea ce ameninţă oraşul-garnizoană Dobropilia, la nord-vest de Pokrovsk.

Citește și
zelenski conferinta
Zelenski acuză Moscova de tergiversare, înaintea summitului din Alaska: „Rusia refuză să oprească masacrele”

Potrivit Institutului american pentru Studiul Războiului (ISW), grupuri de sabotaj şi de recunoaştere ruse s-ar infiltra în zone lângă Dobropilia.

Cu toate acestea, institutul a afirmat că este "prematur" să fie calificate aceste avansări ruse drept "străpungere operaţională" şi că următoarele zile vor fi "probabil cruciale".

Un blogger militar ucrainean, Sternenko, a scris pe Telegram că această avansare a permis trupelor ruse să ocupe unele porţiuni dintr-o rută ce leagă importante oraşe din regiune. El a afirmat cu puţin timp înainte că situaţia este "critică", notează Agerpres.

ISW a comparat această penetrare tactică cu cea care a permis o înaintare rusă majoră în aprilie 2024, după ocuparea oraşului Avdiivka, cu preţul unei bătălii lungi şi sângeroase.

Ucraina este îngrijorată că întrevederea de vineri dintre preşedinţii american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, prevăzută deocamdată fără participarea omologului lor ucrainean Volodimir Zelenski, ar putea duce la un acord care să o forţeze să cedeze părţi din teritoriul său Rusiei.

"În loc să arate că sunt gata să pună capăt războiului, ruşii desfăşoară toate mijloacele lor pentru a ataca frontul", a reacţionat şeful administraţiei prezidenţiale ucrainene Andrii Iermak.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, trupe,

Dată publicare: 12-08-2025 12:25

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
NEWS ALERT Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
Citește și...
Ce speră să obțină Rusia după întâlnirea dintre Trump și Putin. Moscova, deschisă spre
Stiri externe
Ce speră să obțină Rusia după întâlnirea dintre Trump și Putin. Moscova, deschisă spre "normalizarea relațiilor" cu SUA

Moscova speră că viitoarea întâlnire dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump va da un impuls normalizării relaţiilor dintre cele două ţări, relatează agenţia de presă TASS citată de AFP.

Zelenski acuză Moscova de tergiversare, înaintea summitului din Alaska: „Rusia refuză să oprească masacrele”
Stiri externe
Zelenski acuză Moscova de tergiversare, înaintea summitului din Alaska: „Rusia refuză să oprească masacrele”

Înaintea summitului americano-rus privind Ucraina, care va avea loc vineri în Alaska, preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat Moscova de tergiversare, relatează dpa.

MAE: susținem o pace ce respectă suveranitatea Ucrainei, cu implicarea sa deplină – nimic despre Ucraina fără Ucraina
Stiri Politice
MAE: susținem o pace ce respectă suveranitatea Ucrainei, cu implicarea sa deplină – nimic despre Ucraina fără Ucraina

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a subliniat, la videoconferinţa informală a miniştrilor Afacerilor Externe, că România susţine o soluţie bazată pe ”respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei”.

Recomandări
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”
Stiri Economice
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu susține că România nu se află în prezent în recesiune economică, chiar dacă țara noastră se confruntă cu un deficit bugetar major și o scădere masivă a economiei.

Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria
Stiri externe
Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria

Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale UE cu excepţia Ungariei.

Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
Stiri Economice
Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert

Analistul economic Adrian Codîrlaşu atrage atenția că reforma pensiilor private propusă de ASF „uită” că retragerea sumelor din Pilonul II este legată de impozitul pe care statul îl percepe, și că aceste fonduri finanțează activitatea statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 August 2025

03:30:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12