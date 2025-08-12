Forţele ruse au lansat un atac surprinzător în Ucraina, cu câteva zile înaintea summitului Trump-Putin. Harta frontului

Trupele ruse au avansat rapid într-un sector strategic pe frontul de est din Ucraina, a anunţat marţi armata ucraineană şi mai mulți analişti, cu câteva zile înainte de negocierile foarte aşteptate dintre SUA şi Rusia, informează AFP.

Acest avans a avut loc la nord-est de Pokrovsk, oraş minier şi epicentru al luptelor, în regiunea estică Doneţk, a cărei anexare este revendicată de Moscova.

Statul Major al armatei ucrainene a afirmat marţi că lupte au avut loc la Kutceriv Iar, un mic sat care în urmă cu câteva săptămâni se afla la mai mulţi kilometri de front, admiţând astfel avansul forțelor ruse în această zonă.

Într-o singură zi, Rusia a înaintat circa zece kilometri spre nord de-a lungul unei rute, potrivit site-ului de analiză militară DeepState, apropiat de armata ucraineană, un ritm mult mai susţinut decât de obicei.

O hartă a frontului, publicată de DeepState, arată un culoar îngust aflat deja sub control rus, ceea ce ameninţă oraşul-garnizoană Dobropilia, la nord-vest de Pokrovsk.

NEW: US President Donald Trump expressed the United States' willingness to facilitate substantive peace negotiations between Russia and Ukraine in an effort to achieve a lasting peace in Ukraine. Other Key Takeaways ⬇️(1/2) - Trump signaled that the United States would aim to… pic.twitter.com/7qZvJ63bc1 — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) August 12, 2025

Potrivit Institutului american pentru Studiul Războiului (ISW), grupuri de sabotaj şi de recunoaştere ruse s-ar infiltra în zone lângă Dobropilia.

MORE: It is premature to call the Russian advances in the Dobropillya area an operational-level breakthrough, though Russian forces very likely seek to mature their tactical advances into an operational-level breakthrough in the coming days. Russian forces used a similar… https://t.co/V5Xnpz8rkE pic.twitter.com/oydmRWndzc — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) August 12, 2025

Cu toate acestea, institutul a afirmat că este "prematur" să fie calificate aceste avansări ruse drept "străpungere operaţională" şi că următoarele zile vor fi "probabil cruciale".

Un blogger militar ucrainean, Sternenko, a scris pe Telegram că această avansare a permis trupelor ruse să ocupe unele porţiuni dintr-o rută ce leagă importante oraşe din regiune. El a afirmat cu puţin timp înainte că situaţia este "critică", notează Agerpres.

ISW a comparat această penetrare tactică cu cea care a permis o înaintare rusă majoră în aprilie 2024, după ocuparea oraşului Avdiivka, cu preţul unei bătălii lungi şi sângeroase.

Ucraina este îngrijorată că întrevederea de vineri dintre preşedinţii american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, prevăzută deocamdată fără participarea omologului lor ucrainean Volodimir Zelenski, ar putea duce la un acord care să o forţeze să cedeze părţi din teritoriul său Rusiei.

"În loc să arate că sunt gata să pună capăt războiului, ruşii desfăşoară toate mijloacele lor pentru a ataca frontul", a reacţionat şeful administraţiei prezidenţiale ucrainene Andrii Iermak.

