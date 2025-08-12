Telegraph: Ucraina ar fi pregătită să cedeze teritoriul ocupat de Rusia. Marea miză care s-ar afla în spatele deciziei

Ucraina ar putea accepta să înceteze luptele și să cedeze teritoriile ocupate deja de Rusia, ca parte a unui plan de pace susținut de aliații săi din Europa.

Volodimir Zelenski le-a spus liderilor europeni că trebuie să respingă orice acord propus de Donald Trump în care Ucraina renunță la teritorii suplimentare, dar că Rusiei i s-ar putea permite să păstreze o parte din teritoriile pe care le-a ocupat, a raportat ziarul britanic The Telegraph, citând surse.

Acest lucru ar însemna înghețarea liniei frontului în starea actuală și cedarea Rusiei a controlului de facto asupra teritoriilor pe care le ocupă în Luhansk, Donețk, Zaporojie, Herson și Crimeea.

Relaxarea poziției de negociere survine înaintea discuțiilor dintre Trump și Vladimir Putin, care vor avea loc vineri în Alaska.

„Planul poate fi corelat doar cu pozițiile actuale ale armatei”, a declarat un oficial occidental, caracterizând un weekend frenetic de diplomație între Kiev și aliații săi.

Ucraina și Europa sunt din ce în ce mai îngrijorate că domnul Trump și Putin ar putea negocia sfârșitul războiului de lungă durată fără știrea domnului Zelenski.

„Am multe temeri și multe speranțe”, a declarat luni Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei. El a adăugat că oficialii americani s-au angajat să consulte liderii europeni înaintea discuțiilor față în față dintre domnul Trump și Putin.

Moscova ar fi susținut un plan de pace ce prevede înghețarea frontului în sud-estul Ucrainei, dacă Kievul renunță la Donețk și Luhansk. Diplomați europeni spun că obiectivele lui Putin nu s-au schimbat: răsturnarea guvernului pro-occidental al Ucrainei, instalarea unui regim prietenos cu Moscova, blocarea aderării la NATO și demilitarizarea țării. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Rusia urmărește „capitularea totală” a Kievului.

Zelenski afirmă că nu există semne că Moscova ar vrea să încheie războiul, ba dimpotrivă, își repoziționează trupele pentru noi ofensive.

Cedarea teritoriului în schimbul aderărării la NATO

Ucraina, deși pare mulțumită să cedeze o parte din teritoriu, va accepta doar un acord de pace care să ofere garanții solide de securitate sub forma livrărilor de arme și a unei căi către aderarea la NATO.

Capitalele europene au ales să susțină viziunea Kievului cu privire la orice schimb teritorial, în încercarea de a-l convinge pe domnul Trump că există o forță diplomatică în spatele unei singure linii roșii „Ucraina plus Europa”, care respinge concesii pentru teritoriile deținute de Ucraina.

„Europenii înțeleg acum rolul lor de susținere a Ucrainei în ceea ce privește negocierile diplomatice. Este un impuls pentru moral, dar și o consolidare a pozițiilor diplomatice ale Ucrainei, astfel încât aceasta să nu se simtă singură”, a declarat oficialul occidental.

„Pentru Polonia și partenerii noștri, este clar că frontierele statale nu pot fi modificate prin forță”, a declarat domnul Tusk într-o conferință de presă luni. „Războiul Rusiei cu Ucraina nu trebuie să aducă beneficii agresorului.”

În weekend, liderul francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au susținut o poziție fermă cu privire la concesii teritoriale. O declarație comună a liderilor UE a afirmat că negocierile ar trebui să înceapă de la linia frontului actuală. Liderii europeni intenționează să se întâlnească miercuri cu Trump pentru a-și prezenta poziția.

Trump, înaintea întâlnirii sale cu Putin în Alaska, a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriul ucrainean prin „schimburi” sau „modificări teritoriale”.

El a calificat întâlnirea de vineri cu Putin drept o sesiune de „tastare” pentru a promova încheierea războiului, afirmând că va putea judeca rapid dacă este posibilă o înțelegere. El a mai spus că ar putea să-l sune mai întâi pe Zelenski, urmat de liderii europeni.

Unii oficiali europeni cred că Zelenski ar putea lua în calcul cedarea unor teritorii deja ocupate de Rusia, având susținerea unei părți tot mai mari din electorat, dacă asta ar duce la încheierea războiului. Totuși, pierderea unor zone din estul Donețk ar slăbi apărarea Ucrainei, permițând trupelor ruse să treacă de fortificațiile ridicate din 2014.

Ce spune Constituția Ucrainei

Constituția ucraineană impune un referendum național pentru cedarea de teritorii, ceea ce complică situația. Trump l-a criticat pe Zelenski pentru refuzul concesiilor, ironizând nevoia de aprobare constituțională pentru un „schimb de teritorii”. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că, deși Rusia ocupă faptic teritorii ucrainene, acest lucru nu trebuie acceptat din punct de vedere legal, iar decizia finală aparține Ucrainei.

Zelenski propusese anterior un schimb de teritorii din regiunea rusă Kursk controlată de Ucraina, însă pierderea acesteia în fața forțelor ruse a eliminat opțiunea. El a recunoscut că armata ucraineană nu are capacitatea de a recuceri militar teritoriile ocupate, dar speră să le recupereze pe cale diplomatică după un acord de pace. Rusia ocupă în prezent circa 20% din teritoriul Ucrainei, conform granițelor din 1991. Într-o discuție telefonică, premierul britanic Keir Starmer și premierul canadian Mark Carney au salutat eforturile de pace, avertizând împotriva unui acord impus Ucrainei. Cei doi au subliniat sprijinul pentru libertatea, suveranitatea și autodeterminarea Ucrainei și au convenit să colaboreze strâns cu Trump și Zelenski în zilele următoare.

Refuzul categoric din partea lui Zelenski

Volodimir Zelenski a respins deja posibilitatea unor schimburi de teritorii, notează CNN, dar a subliniat faptul că este gata să colaboreze cu Donald Trump și aliații occidentali pentru „o pace reală și, mai important, durabilă”.

În continuarea mesajului său, Volodimir Zelenski a mai adaugat faptul că țara sa este „pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea”, dar subliniază că „orice decizie care nu include Ucraina, este în același timp o decizie împotriva păcii”.

„Suntem gata să colaborăm cu președintele Trump, împreună cu toți partenerii noștri, pentru o pace reală și, mai important, durabilă. O pace care nu se va prăbuși din cauza dorințelor Moscovei. (...) Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Orice decizie care este împotriva noastră, orice decizie care nu include Ucraina, este în același timp o decizie împotriva păcii. Aceste decizii nu vor duce la nimic. Sunt decizii fără viitor. Sunt decizii imposibil de pus în practică. Și noi toți avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii o vor respecta”, a scris liderul de la Kiev pe X.

