Președintele AUR, George Simion: Votăm orice moțiune de cenzură, dar nu credem că PSD va depune, nu e un partid serios

”Noi ne-am spus din ziua unu și chiar am enunțat de săptămâni și luni bune poziția AUR, votăm orice moțiune simplă ori orice moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Nu o să iau acuma întrebări din partea dumneavoastră, pentru că iar ne lansăm în ipoteze. Noi nu considerăm că PSD-ul este un partid serios care va depune o moțiune de cenzură și care va duce la bun sfârșit ceea ce a spus.

Mi se pare că fac un joc de glezne. Păi am spus suficient de clar și spunem aceleași lucru. Avem de-a face cu niște lideri și cu niște partide neserioase. PSD-ul, nu credem că va depune moțiune de cenzură. Și eu v-am spus cu o propoziție mai înainte, v-am spus că noi vom vota orice moțiune. Nu există dubii. Toată lumea încearcă prin studiourile TV să răstălmăcească vorbele noastre. E aceeași chestiune. Nu credem că vor depune. Noi vom depune conform calendarului, în luna mai, pentru că noi ne ținem de cuvânt”, a spus Simion.

Liderul AUR mai spune că anunțat deja în mod public faptul că are trei condiții pentru a sta la masa negocierilor cu Partidul Național Liberal, condus de premierul Ilie Bolojan.

”PNL-ul nu este nici el un partid serios, pentru că noi am enunțat ieri trei lucruri care trebuie votate în Parlament de urgență, ca să își respecte promisiunea făcută de domnul Bolojan, nu de mine, nu de altcineva. Domnul Bolojan a promis în campanie 300 de parlamentari. Noi am cerut în BP-ul de luni, cerem și în BP-ul de azi și o să revenim în BP-ul de luni de la Camera Deputaților, să fie trecută pe ordinea de zi această lege pe care noi am inițiat-o pentru un Parlament compus din 300 de parlamentari, 200 la Camera Deputaților, 100 la Senat. Nu vreau să discut 300, mai mult, mai puțin”, a mai afirmat Simion.