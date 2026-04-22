Corespondent Știrile ProTV: „Se fac calcule pentru o moțiune de cenzură pe care Partidul Social Democrat să o depună după 1 mai pentru a da jos guvernul condus de Ilie Bolojan. PSD caută sprijin, fie la putere, din PNL, într-o tabără care să-l trădeze pe Ilie Bolojan, fie în opoziție. La AUR, ceva mai devreme, tocmai și-a terminat discursul George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, care spune că nu crede într-o moțiune depusă de PSD, dar partidul său va vota orice demers inițiat de vreun partid împotriva guvernului Bolojan. El cere și garanții, cum ar fi alegeri anticipate sau reducerea numărului de parlamentari la 300.

În paralel, Ilie Bolojan poartă discuții cu colegii din coaliția de guvernare, cei care i-au mai rămas alături. Ceva mai devreme s-a întâlnit cu reprezentanții minorităților, în frunte cu Varujan Pambuccian. Acum, în câteva momente, urmează să înceapă o întâlnire între Ilie Bolojan și președintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a încerca să obțină sprijin pentru un guvern minoritar. Un guvern minoritar, din care însă UDMR, din declarațiile făcute în zilele precedente, nu vrea să facă parte, pentru că asta ar însemna să fie la degetul mic al opoziției în care ar urma să treacă PSD, alături de AUR. Kelemen Hunor a fost mai devreme și în biroul președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Deocamdată nu știm ce s-a discutat. Ce au discutat cei doi nu a dorit să ne dezvăluie niciun amănunt președintele UDMR.

Astăzi au venit și reprezentanții sindicatelor și urmează să ajungă și cei ai patronatelor la biroul lui Sorin Grindeanu. Liderii sindicaliști cereau un guvern cu puteri depline, care să reducă din deficitul bugetar și din această criză economico-socială prin care România trece în aceste zile”.