Potrivit Pro TV Chișinău, avocatul lui Plahotniuc a depus o cerere de recuzare împotriva a două judecătoare din completul care examinează dosarul în care acesta a fost acuzat de implicare în frauda bancară.

Procurorii din Republica Moldova au cerut 25 de ani de închisoare pentru Plahotniuc.

Acest caz de crimă organizată, fraudă şi spălare de bani la scară largă a dus la dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar naţional, echivalentul a 15% din PIB-ul Republicii Moldova.

Vorbind în instanţă în februarie, Plahotniuc a susţinut că dosarul este "politic" şi că acuzaţiile au fost "complet fabricate".

Acest fost membru al parlamentului şi fondator al Partidului Democrat, acuzat că a controlat în secret instituţii-cheie din Republica Moldova, a fugit din ţară în 2019, într-o perioadă în care era anchetat în mai multe dosare.

Rolul în scandalul dispariției unui miliard de dolari

El este acuzat în special pentru rolul său într-un scandal de corupţie masiv care a implicat dispariţia unui miliard de dolari din vistieria a trei bănci naţionale.

La mijlocul lunii iulie, Uniunea Europeană a anunţat sancţiuni împotriva sa şi a altor şase persoane pro-ruse acuzate că încearcă să destabilizeze Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare din septembrie anul trecut, cruciale pentru viitorul european al acestei ţări, situată între Ucraina şi România, comentează AFP.

El a fost arestat la sfârşitul lunii iulie pe aeroportul din Atena, în urma unei notificări roşii emise de Interpol, în timp ce încerca să ajungă la Dubai, conform autorităţilor moldovene.

Alegerile parlamentare din septembrie au fost câştigate de partidul pro-european al preşedintei Maia Sandu, al cărui obiectiv este aderarea la UE.