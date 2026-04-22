În acest raport se concluzionează categoric că nu există dovezi științifice care să susțină eficacitatea homeopatiei ca instrument terapeutic, relatează sanidad.gob.es.

În urma unei revizuiri sistematice a literaturii științifice și a evaluărilor realizate de organisme publice la nivel internațional, raportul arată că efectele observate sunt comparabile cu cele ale placebo-ului.

Raportul, care a analizat 64 de revizuiri sistematice publicate din 2009, subliniază că majoritatea studiilor care sugerează beneficii ale homeopatiei au o calitate metodologică scăzută, fiind adesea invalidate de eșantioane mici, perioade scurte de urmărire sau erori în randomizare.

De asemenea, studiul evidențiază că, pe măsură ce crește calitatea și rigoarea studiilor clinice, presupusul efect al homeopatiei scade până la dispariție.

Din punct de vedere științific, principiile homeopatiei intră în conflict cu legile fizicii și farmacologiei actuale. La diluții obișnuite precum 12 CH, unde o parte din substanța inițială este diluată în o sută de părți de solvent de douăsprezece ori consecutiv, este matematic imposibil să mai rămână o singură moleculă din ingredientul original în preparat, ceea ce rupe orice relație cauză-efect între produs și presupusul efect terapeutic.

Pentru a ilustra această disproporție, raportul menționează că o diluție de doar 6 CH (mult mai puțin extremă decât 12 CH) echivalează cu dizolvarea unui plic de zahăr în întregul Mării Mediterane.

Din acest motiv, AEMPS califică teorii precum „memoria apei”, credința că lichidul păstrează proprietățile unei substanțe chiar și după ce nu mai există molecule din aceasta, drept postulate fără bază empirică, care contrazic gândirea științifică și rațională.

Situația reglementării și a pieței în Spania

În conformitate cu legislația europeană și națională, AEMPS a finalizat un proces de regularizare care a dus la retragerea de pe piață a numeroase produse.

La data publicării raportului, în Spania nu există niciun produs homeopatic autorizat cu indicație terapeutică. Cele 976 de produse care rămân înregistrate au fost aprobate printr-o procedură simplificată care, bazându-se pe diluții extreme ce garantează lipsa de toxicitate, nu solicită dovezi de eficacitate și le interzice prin lege să includă indicații terapeutice pe etichetă.

Consens internațional și măsuri guvernamentale

Spania se aliniază unei tendințe globale a instituțiilor sanitare care au adoptat poziții critice:

Regatul Unit : Comitetul pentru Știință și Tehnologie a recomandat oprirea finanțării publice și avertizarea pe etichetă privind lipsa eficacității.

: Comitetul pentru Știință și Tehnologie a recomandat oprirea finanțării publice și avertizarea pe etichetă privind lipsa eficacității. Australia : Consiliul Național pentru Cercetare Medicală și Sănătate a concluzionat că homeopatia nu trebuie utilizată pentru tratarea bolilor cronice sau grave.

: Consiliul Național pentru Cercetare Medicală și Sănătate a concluzionat că homeopatia nu trebuie utilizată pentru tratarea bolilor cronice sau grave. Franța : Autoritatea Sanitară a eliminat rambursarea publică a acestor produse în 2021 din cauza lipsei de eficacitate demonstrată.

: Autoritatea Sanitară a eliminat rambursarea publică a acestor produse în 2021 din cauza lipsei de eficacitate demonstrată. Germania : Se preconizează că în 2026 va fi aprobată eliminarea definitivă a acoperirii homeopatiei de către sistemul public de asigurări.

: Se preconizează că în 2026 va fi aprobată eliminarea definitivă a acoperirii homeopatiei de către sistemul public de asigurări. Statele Unite: FDA consideră aceste produse „medicamente noi neaprobate”, iar FTC cere avertismente privind lipsa dovezilor științifice.

Riscuri pentru sănătate și siguranță

Deși există percepția populară că aceste preparate sunt inofensive deoarece sunt „naturale”, au fost raportate reacții adverse grave, inclusiv intoxicații cauzate de dozare incorectă și cazuri de deces la sugari asociate produselor pentru dentiție în alte țări.

Cu toate acestea, AEMPS avertizează că principalul risc este abandonarea sau întârzierea tratamentelor medicale eficiente. Persoanele care aleg homeopatia pentru tratarea unor afecțiuni grave sau cronice își pot pune sănătatea în pericol prin înlocuirea terapiilor bazate pe dovezi cu produse lipsite de eficacitate demonstrată.

Raportul AEMPS reafirmă angajamentul Ministerului pentru protejarea sănătății publice și pentru promovarea medicinei bazate pe dovezi științifice. În linie cu alte agenții internaționale, subliniază necesitatea oferirii unor informații transparente pentru ca cetățenii să poată lua decizii sigure privind sănătatea lor. Concluzia este clară: în lipsa dovezilor de eficacitate, homeopatia nu poate fi considerată o alternativă terapeutică validă, iar utilizarea sa nu trebuie să ducă la întârzierea sau abandonarea tratamentelor medicale care și-au dovedit eficiența.

Care este situația în România

În România, homeopatia este reglementată și recunoscută ca o metodă terapeutică complementară, care poate fi practicată doar de personal medical calificat (medici, farmaciști, stomatologi), în conformitate cu legislația farmaceutică națională și europeană.