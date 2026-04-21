Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

Președintele AUR, George Simion, a anunțat, marți, că are trei condiții pentru liderii PNL și PSD care vor să negocieze rezolvarea crizei politice cu formațiunea pe care o conduce el.

Cristian Matei

Într-o filmare publicată pe Facebook, George Simion spune că prima sa condiție este reducerea numărului de parlamentari la 300, urmată de renunțarea la subvențiile acordate partidelor și, în final, alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi.

”Să nu vă îndoiți de noi. Trei lucruri le vrem de la acești domni care au dus România acolo unde este, în hău, în prăpastie. Pentru azi. Unul, cum au votat românii, 300 de parlamentari. Doi, renunțarea la subvențiile pentru partidele politice. Trei, alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi. Pentru toate aceste lucruri se poate da vot în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, sunt proiecte de lege și se pot adopta. 

Nu vom purta negocieri pe sub masă, nu facem decât să ne respectăm alegătorii și să acționăm în direcția punerii pe roate a economiei, care a fost distrusă de către ei. Dacă vor accepta, ori unii ori alții, ca aceste trei legi să fie votate, după aceea putem discuta despre altceva.”, a transmis George Simion.

Recent, secretarul general al Partidului Social Democrat, Claudiu Manda, a exclus posibilitatea formării unui guvern PSD cu cei din AUR.

"În niciun caz nu vom fi într-un guvern PSD-AUR", a declarat Manda în cadrul unei conferinţe de presă.

La rândul lor, cei din PNL și USR au exclus o alianță cu partidul condus de George Simion.

Și președintele Nicușor Dan a anunțat că nu o va gira o formulă guvernamentală în care să se afle și AUR.

Nicușor Dan, președintele României„Ar trebui ca eu să numesc un premier PSD, care să-mi spună că va avea susținerea AUR și asta eu nu voi face niciodată”.

Cele două scenarii luate în calcul de PNL după votul PSD. Bolojan: O lipsă de total respect față de cetățeni

AUR a anunțat ce face dacă PSD depune moțiune de cenzură pentru demiterea premierului Bolojan: "Nu vreau să fiu idiot util"

Președintele AUR, George Simion, a anunțat, luni, într-o conferință de presă, cum va acționa formațiunea politică pe care o conduce dacă PSD va depune o moțiune pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, din care face parte și PSD.
PSD exclude un guvern alături de AUR. Vrea să dărâme Executivul, dar îl acuză pe Bolojan de provocarea unei crize politice

Secretarul general al Partidului Social Democrat, Claudiu Manda, a exclus posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR.
„A sosit momentul să punem capăt risipei" – Oana Gheorghiu: 1.500 de companii de stat, multe transformate în găuri negre

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că avem în România peste 1500 de companii de stat, multe dintre ele cu pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde lei.

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Premierul României, Ilie Bolojan, s-a aflat față în față cu Andreea Esca, în studioul Știrilor ProTV. Prim-ministrul a explicat că PSD a declanșat criza politică pentru că reformele luate de Guvern au tăiat accesul ”baronilor locali” la banii publici.

Șeful DSU, Raed Arafat, este suspect într-o anchetă penală a Parchetului Militar, privind achiziţia unui elicopter

Doctorul Raed Arafat este, de astăzi, suspect într-o anchetă penală a Parchetului Curții militare de Apel București. Investigația este legată de înlocuirea unui elicopter SMURD prăbușit în urmă cu zece ani în Republica Moldova.

Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice au revenit în România. Cât costă să le vezi la Muzeul Național de Istorie

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice din aur, furate în Țările de Jos, s-au întors acasă. Piesele de tezaur au fost transportate în condiții de securitate sporite până la Muzeul Național de Istorie, unde publicul le va putea admira de mâine până pe 3 mai.

