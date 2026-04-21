Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

Într-o filmare publicată pe Facebook, George Simion spune că prima sa condiție este reducerea numărului de parlamentari la 300, urmată de renunțarea la subvențiile acordate partidelor și, în final, alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi.

”Să nu vă îndoiți de noi. Trei lucruri le vrem de la acești domni care au dus România acolo unde este, în hău, în prăpastie. Pentru azi. Unul, cum au votat românii, 300 de parlamentari. Doi, renunțarea la subvențiile pentru partidele politice. Trei, alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi. Pentru toate aceste lucruri se poate da vot în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, sunt proiecte de lege și se pot adopta.

Nu vom purta negocieri pe sub masă, nu facem decât să ne respectăm alegătorii și să acționăm în direcția punerii pe roate a economiei, care a fost distrusă de către ei. Dacă vor accepta, ori unii ori alții, ca aceste trei legi să fie votate, după aceea putem discuta despre altceva.”, a transmis George Simion.