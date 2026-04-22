De la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, UE a cheltuit încă 24 de miliarde de euro pentru importurile de energie din cauza prețurilor mai mari – „fără a primi nicio moleculă suplimentară de energie", se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Măsuri pe termen scurt și lung

„Alegerile pe care le facem astăzi ne vor modela capacitatea de a face față provocărilor de astăzi și crizelor de mâine", a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. „Trebuie să accelerăm trecerea la energii curate, cultivate acasă. Acest lucru ne va oferi independență și securitate energetică și înseamnă că suntem mai în măsură să facem față furtunilor geopolitice", a adăugat ea.

„AccelerateEU" include atât măsuri de urgență, cât și măsuri structurale pentru reducerea dependenței de combustibilii fosili și consolidarea rezilienței pe baza energiei curate și a electrificării interne.

Coordonare și stocuri

Comisia se va asigura că măsurile la nivelul statelor membre se iau în deplină coordonare. Acestea includ reumplerea depozitelor subterane de gaze și utilizarea flexibilităților în normele de constituire a stocurilor sau eliberarea excepțională de stocuri petroliere. Grupurile de coordonare pentru petrol și gaze se reunesc frecvent pentru a monitoriza situația.

Pentru sectorul aviației, Executivul comunitar va oferi claritate privind flexibilitățile existente și va monitoriza producția, importurile, exporturile și stocurile de combustibili printr-un nou Observator al combustibililor. Acesta va permite identificarea rapidă a potențialelor deficite.

Protecția consumatorilor și ajutoare de stat

Protejarea consumatorilor de vârfurile de preț poate include scheme de sprijin pentru venit, vouchere energetice, sisteme de leasing social și reducerea accizelor la energia electrică pentru gospodăriile vulnerabile. Comisia va adopta și un cadru temporar privind ajutoarele de stat, oferind flexibilitate suplimentară guvernelor naționale.

Electrificarea e prioritară

Până în vară, Comisia va prezenta un plan de acțiune privind electrificarea, cu un obiectiv ambițios și măsuri de eliminare a barierelor din calea electrificării sectoarelor industrial, al transporturilor și al construcțiilor. Punerea rapidă în aplicare a Planului de investiții în transportul durabil este esențială pentru accelerarea introducerii combustibililor de aviație durabili.

Electrificarea trebuie însoțită de o rețea adecvată. Primii pași sunt punerea în aplicare deplină a legislației actuale și încheierea rapidă a negocierilor privind pachetul de rețele europene. Retehnologizarea rapidă a parcurilor eoliene și a centralelor regenerabile, inclusiv offshore și hidroelectrice, poate oferi rapid ajutor suplimentar.

Comisia va prezenta și o propunere legislativă privind taxele de rețea și impozitarea, asigurându-se că energia electrică este impozitată mai puțin decât combustibilii fosili.

La nivelul UE sunt disponibile resurse semnificative: 219 miliarde de euro din Mecanismul de redresare și reziliență și fondurile politicii de coeziune. Comisia va ajuta statele membre să utilizeze la maximum aceste fonduri.

Cu toate acestea, banii publici nu vor acoperi nevoile de investiții, estimate la 660 de miliarde de euro pe an până în 2030. Pentru mobilizarea capitalului privat, Comisia a adoptat în martie 2026 o strategie de investiții în energia curată și va organiza un summit care va reuni sectorul financiar, investitori instituționali, lideri industriali și finanțatori publici.