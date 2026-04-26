O rană pe față, pe gât sau pe mâini are nevoie de ajutor specializat - când leziunea e proaspătă. Nu doar de vindecare naturală. Dermatologul prescrie substanțe, care reduc inflamația și, simultan, orientează liniile, pe care va apărea cicatricea. O leziune pe piele poate face două tipuri de cicatrici - deprimate sau umflate. Tratamentele sunt diametral opuse.

În cicatricile deprimate s-au distrus fibrele de colagen. Aceste micro-ace cu radiofrecvență se duc direct în al doilea strat al pielii. Acolo unde producem colagen, fierul beton al tegumentelor.

Marian Trancă, asistent medical dermatologie: „Pentru stimulare avem nevoie să-l încălzim să producem mici traumatisme ca să se refacă, să se reorganizeze. Procesul de recuperare este de 2-3 zile, o mica înroșire, o inflamație mică”.

Andreea Merticariu, medic primar dermatolog: „Acesta poate să fie potrivit pentru cicatricile din acneea post adolescentină, dar poate să fia o opțiune foarte bune când cicatricile sunt vechi. Rezultatele se văd după perioada când corpul produce colagen, nu imediat, ci la o distanță de câteva săptămâni, dar în același timp te întorci imediat în mediul profesional”.

3 săptămâni durează formarea colagenului nou. Și fără micro-traumatisme se poate reface această structură, dar nu cu aceleași rezultate.

Marian Trancă, asistent medical dermatologie: „Terapia cu lumină roșie care ajunge în ferm și stimulează colagenul și elastina cu efect de strălucire, fermitate”.

Ne uităm și spre cicatricile umflate. Înseamnă că organismul produce prea mult colagan să refacă leziunea.

Andreea Merticariu, medic primar dermatolog: „Corpul a inițiat vindecarea leziunii inițiale, dar nu a primit semnalul de oprire, e un mic defect de vindecare la nivelul pielii. pe ele le infiltrăm, încercăm să scădem producția de colagen și să scădem înălțimea pielii”.

Uneori, aceste cicatrici sunt confundate cu nodulii de acnee. Tratamentul e total diferit. Mergeți la dermatolog imediat ce aveți o leziune, care începe procesul de vindecare.