LIVE ACUM. Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă, după ce ar fi amenințat coaliția cu demisia

02-09-2025 | 10:15
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan susține la această oră o conferință de presă la Palatul Victoria. El vorbește despre cele cinci legi din Pachetul 2 de măsuri fiscale, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, luni, în Parlament.  

Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Declarațiile de presă sunt transmise LIVE pe www.stirileprotv.ro!

CLICK AICI pentru LIVE!

Pe de altă parte, în coaliția de guvernare există o tensiune din cauza reformei în administrația publică, acesta fiind motivul pentru care - potrivit unor surse politice - Ilie Bolojan și-ar fi avertizat colegii din coaliție că este dispus  să demisioneze.

ilie bolojan
Bolojan, în Parlament: „Aceasta este România pe care ne-o dorim? Avem privilegii, speciali și sinecuri"

Sinteza declarațiilor premierului Ilie Bolojan:

- S-au împlinit două luni de când acest Guvern și-a început mandatul.

- Pe componenta de deficit am lucrat pe creșterea veniturilor, pe scădea cheltuielilor. Nu era posibil la un deficit de aproape 10 % să corectezi cu o singură măsură acest deficit. 

- Primul pachet care a fost adoptat a urmărit aceste mpsuri, rezolvând o parte din probleme.

- Începem să facem ordine în sănătate, unde deși s-au investit bani, pacienții nu văd schimbări.

- Al doilea pachet format din 5 proiecte, trebuie să conțină 6 proiecte.

- Pe componenta de cheltuieli aș dori să insist pe blocurile mari, pentru că zona de aministrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli, care adună peste 150.000 de oameni. Iar controlul cheltuielilor de personal este o miză importantă.

- Pe primele 6 luni ale acestui an, prin efecte ale administrației noastre, cheltuielile de personal au crescut cu 10 % față de primele 6 luni ale anului trecut, deși ar fi trebuit să scadă cu 5%, potrivit proiectului de buget. Nu s-au desființat nici măcat posturile vacante.

- Pe partea de administrație publică locală reforma este absolut necesară. Primăriile nu pot suporta cheltuielile de personal cu veniturile pe care le încasează. Ori reducem aceste cheltuieli sau vom fi forțați - când vom ajunge la un acord politic - să facem o reorganizare administrativă.

Reforma din administrația publică, mărul discordiei în Guvern. Ilie Bolojan vrea să taie 70.000 de posturi, PSD se opune

Dată publicare: 02-09-2025 09:44

Ilie Bolojan: Plătim preţul anilor când clasa politică s-a făcut că nu vede realităţile bugetare. Eu nu voi vinde iluzii
Ilie Bolojan: Plătim preţul anilor când clasa politică s-a făcut că nu vede realităţile bugetare. Eu nu voi vinde iluzii

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului pentru proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că sunt necesare acţiuni pentru a corecta nedreptăţile din ultimii ani.

Bolojan, în Parlament: „Aceasta este România pe care ne-o dorim? Avem privilegii, speciali și sinecuri
Bolojan, în Parlament: „Aceasta este România pe care ne-o dorim? Avem privilegii, speciali și sinecuri"

Premierul a prezentat tabloul funcționării statului la asumarea răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale, cerând susținerea reformelor pentru „un stat mai corect cu românii"

Președintele PSD Arad, despre Ilie Bolojan:
Președintele PSD Arad, despre Ilie Bolojan: "După ce ai făcut haos în jurul tău, îți iei jucăriile și pleci”

Preşedintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a comentat în mod ironic informația neoficială potrivit căreia Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia în ședința coaliției, dacă nu i se acceptă planul de reformă din administrația locală. 

Lider PSD, întrebat dacă coaliția PSD-PNL-USR-UDMR poate continua și fără Bolojan: "Nu sunt adeptul mitului lui Făt-Frumos"
Lider PSD, întrebat dacă coaliția PSD-PNL-USR-UDMR poate continua și fără Bolojan: ”Nu sunt adeptul mitului lui Făt-Frumos”

Unul dintre numele importante din PSD, fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, avertizează coaliția de guvernare că Ilie Bolojan nu este singurul om ”care să salveze România”.

Blocaj în coaliție, din cauza reformei în administrația publică. Surse: Premierul Ilie Bolojan a amenințat ca își dă demisia
Blocaj în coaliție, din cauza reformei în administrația publică. Surse: Premierul Ilie Bolojan a amenințat ca își dă demisia

A fost ședință a coaliției de guvernare, duminică, la Palatul Victoria. Iar reforma din administrația publică a fost mărul discordiei. Timp de ore bune, partidele NU s-au pus de acord pe numărul de posturi, pe care Guvernul trebuie să le reducă.

Locuitorii din Delta Dunării, treziți în miez de noapte de un nou atac rusesc la graniță. Dronele au lovit portul Ismail
Locuitorii din Delta Dunării, treziți în miez de noapte de un nou atac rusesc la graniță. Dronele au lovit portul Ismail

Locuitorii din Delta Dunării au fost treziți în miez de noapte de un nou atac al Rusiei în apropiere de granița cu Ucraina.

Von der Leyen a prezentat mecanismul SAFE, uriașul fond european pentru apărare. Ce șanse are România să prindă finanțarea
Von der Leyen a prezentat mecanismul SAFE, uriașul fond european pentru apărare. Ce șanse are România să prindă finanțarea

România ar putea beneficia de finanțare europeană pentru proiectele militare navale prin noul mecanism creat de Uniune pentru întărirea apărării pe flancul estic.

Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat
Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat

De la 1 septembrie au intrat în vigoare noile valori ale rovinietei. Pentru moment, sunt vizați doar șoferii de autoturisme, care în unele cazuri vor ajunge să plătească dublu.

