LIVE ACUM. Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă, după ce ar fi amenințat coaliția cu demisia

Premierul Ilie Bolojan susține la această oră o conferință de presă la Palatul Victoria. El vorbește despre cele cinci legi din Pachetul 2 de măsuri fiscale, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, luni, în Parlament.

Pe de altă parte, în coaliția de guvernare există o tensiune din cauza reformei în administrația publică, acesta fiind motivul pentru care - potrivit unor surse politice - Ilie Bolojan și-ar fi avertizat colegii din coaliție că este dispus să demisioneze.

Sinteza declarațiilor premierului Ilie Bolojan:

- S-au împlinit două luni de când acest Guvern și-a început mandatul.

- Pe componenta de deficit am lucrat pe creșterea veniturilor, pe scădea cheltuielilor. Nu era posibil la un deficit de aproape 10 % să corectezi cu o singură măsură acest deficit.

- Primul pachet care a fost adoptat a urmărit aceste mpsuri, rezolvând o parte din probleme.

- Începem să facem ordine în sănătate, unde deși s-au investit bani, pacienții nu văd schimbări.

- Al doilea pachet format din 5 proiecte, trebuie să conțină 6 proiecte.

- Pe componenta de cheltuieli aș dori să insist pe blocurile mari, pentru că zona de aministrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli, care adună peste 150.000 de oameni. Iar controlul cheltuielilor de personal este o miză importantă.

- Pe primele 6 luni ale acestui an, prin efecte ale administrației noastre, cheltuielile de personal au crescut cu 10 % față de primele 6 luni ale anului trecut, deși ar fi trebuit să scadă cu 5%, potrivit proiectului de buget. Nu s-au desființat nici măcat posturile vacante.

- Pe partea de administrație publică locală reforma este absolut necesară. Primăriile nu pot suporta cheltuielile de personal cu veniturile pe care le încasează. Ori reducem aceste cheltuieli sau vom fi forțați - când vom ajunge la un acord politic - să facem o reorganizare administrativă.

