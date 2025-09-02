Ilie Bolojan: Plătim preţul anilor când clasa politică s-a făcut că nu vede realităţile bugetare. Eu nu voi vinde iluzii

Stiri Politice
02-09-2025 | 08:45
ilie bolojan
Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului pentru proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că sunt necesare acţiuni pentru a corecta nedreptăţile din ultimii ani.

autor
Mihaela Ivăncică

El şi-a exprimat convingerea că spre jumătatea anului următor s-ar putea constata o corecţie a situaţiei financiare.

"Ştiu că nu este un pachet legislativ perfect, dar este începutul reaşezării statului român pe baze de corectitudine şi respect pentru români. Acest set de măsuri aduce echitate, elimină risipă şi privilegii. Taie sinecuri şi aduce respect pentru oameni şi dreptate. Într-un cuvânt, un stat mai corect cu românii. Dacă va fi nevoie să ajustăm unele politici, o vom face. Dacă vom putea să uşurăm povara fiscală asupra oamenilor, fără a dezechilibra din nou economia, o vom face. Cred că undeva spre jumătatea anului următor, dacă se va merge înainte, vom constata că am reuşit o corecţie de curs. De acolo există perspective de creştere", a spus el, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului pentru proiectele de lege din pachetul doi de reformă.

Ilie Bolojan: Nu voi vinde iluzii

Bolojan a subliniat că va continua să le spună oamenilor adevărul, fără să "cosmetizeze realitatea" şi că nu va "vinde iluzii şi speranţe deşarte".

El a declarat că statul român este, în multe locuri, "plin de nedreptăţi": privilegii, excepţii, risipă şi sinecuri.

Citește și
Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, Dominic Fritz
Lider PSD, întrebat dacă coaliția PSD-PNL-USR-UDMR poate continua și fără Bolojan: ”Nu sunt adeptul mitului lui Făt-Frumos”

"Fiecare se descurcă cum poate. În multe locuri, unii îşi angajează rudele. Alţii îşi măresc indemnizaţiile, alţii fac raportări false, ca să încaseze mai mult. Şi atunci vă întreb pe dumneavoastră: aceasta este România pe care ne-o dorim? Aceasta este România pe care vrem să o lăsăm copiilor şi nepoţilor noştri? Eu zic că nu. De aceea, vă rog să susţineţi întregul pachet de reforme şi toate proiectele pentru care astăzi ne angajăm răspunderea Guvernului în faţa Parlamentului", a mai spus Bolojan.

Premierul a adăugat că reforma vizează trei direcţii: ordine în finanţele ţării, buna guvernare şi respectul pentru cetăţeni. De asemenea, le-a mulţumit miniştrilor pentru că au lucrat acest pachet de măsuri, menţionând că a fost "un efort de echipă", indiferent de culoarea politică.

"În situaţii excepţionale e necesar să venim cu măsuri excepţionale. Plătim astăzi preţul multor ani în care noi, clasa politică, ne-am făcut că nu vedem realităţile bugetare. Nu ne-am încasat veniturile, am cheltuit prea mult şi am început investiţii fără să atragem fonduri să le terminăm. Nu am spus adevărul, de frică să nu speriem oamenii sau, în context electoral, să nu pierdem voturi, să nu supărăm aleşii locali, să mulţumim activul de partid. Dar tot această clasă politică este chemată azi să dovedească faptul că a învăţat lecţia primită la ciclurile recente de votare", a evidenţiat el.

Prim-ministrul a mai precizat că primul pachet de măsuri destinat reducerii deficitului bugetar, adoptat în urmă cu o lună şi jumătate, a inclus "măsuri nepopulare, dar necesare".

El le-a mulţumit românilor pentru "răbdare şi încredere", pentru faptul că au înţeles situaţia în care se află România şi "nevoia unor măsuri radicale, rapide". 

Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu intră la ore, ci ies în stradă. Peste 30.000 sunt așteptați în Capitală

Sursa: Agerpres

Etichete: guvern, ilie bolojan,

Dată publicare: 02-09-2025 08:45

Citește și...
Recomandări
