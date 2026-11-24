În prima parte a zilei, oficialul armean va fi primit de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, iar printre temele de discuţie care vor fi abordate, potrivit Administraţiei Prezidenţiale, se află "relaţia bilaterală solidă şi prietenia strânsă dintre România şi Republica Armenia, bazate pe respect reciproc, valori comune şi legături istorice profunde, cooperarea regională, precum şi sprijinul ţării noastre pentru apropierea Armeniei de Uniunea Europeană".

Vizita premierului Nikol Pashinyan în România are o importanţă deosebită, fiind prima a unui prim-ministru al Armeniei din 2011, arată sursa citată.

Totodată, anul acesta, pe 17 decembrie, se împlinesc 35 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Republica Armenia, precizează Administraţia Prezidenţială.

Ulterior, la Palatul Victoria, prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pashinyan, va avea o întrevedere cu premierul Luca Niculescu, urmată de declaraţii de presă comune.