Deputatul partidului aflat la guvernare, Taron Chakhoyan, i-a cerut liderului opoziției, Narek Karapetyan, să-și ceară scuze. De asemenea, acesta făcuse o remarcă referitoare la familia lui Karapetyan. Indignați de acest lucru, deputații opoziției s-au îndreptat spre tribuna președintelui Parlamentului. Discuția s-a transformat rapid într-o încăierare fizică, scrie Bhaskar English.

Deputații s-au încăierat în Parlament

În timpul încăierării, un deputat a fost doborât la pământ. Incidentul a creat o atmosferă extrem de tensionată în întregul coridor. Personalul de securitate a intervenit apoi și a separat cele două tabere. Ședința din Parlament a trebuit să fie suspendată în urma incidentului.

Conform relatărilor presei locale, Chakhoyan l-a criticat în discursul său pe vărul liderului opoziției, Karapetyan, Sargis Karapetyan, făcând referire la o declarație mai veche a acestuia. Acesta făcuse remarci jignitoare la adresa femeilor într-un podcast.

În ianuarie anul acesta, un sociolog a afirmat că femeile de vârstă mijlocie din Armenia manifestă un interes din ce în ce mai mare pentru politică. El a atribuit acest fenomen insatisfacției sexuale. Acesta a susținut că acesta era motivul pentru care unele femei postează mai multe comentarii politice pe rețelele sociale.

Când Sargis a fost întrebat despre acest lucru în cadrul unui podcast, el a spus că, dacă partidul său ar ajunge la putere, nicio femeie din țară nu ar fi privată de satisfacția sexuală. Un alt participant la podcast a sugerat, în glumă, înființarea unui „Minister al Sexului”. Sargis a afirmat apoi că problemele legate de populație nu pot fi rezolvate fără relații sexuale.

Astfel, discuția a trecut de la activismul politic al femeilor la satisfacția sexuală și la scăderea natalității din Armenia.

Deputatul partidului aflat la guvernare, Taron Chakhoyan, a făcut referire la această declarație în Parlament și l-a vizat pe liderul opoziției, Narek Karapetyan. El a întrebat de ce nu s-au prezentat încă scuze femeilor pentru această remarcă. Acest lucru a dus la o ceartă între cei doi, care s-a transformat ulterior într-o altercație fizică.