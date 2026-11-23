Motivul principal al acestei ieftiniri bruște este creşterea livrărilor din Orientul Mijlociu şi reluarea transportului de ţiţei printr-o conductă strategică din Libia, factori care au compensat îngrijorările legate de atacurile recente asupra infrastructurii energetice şi a transportului maritim, relatează Reuters, preluat de news.ro.

Contractele futures pentru petrolul Brent s-au depreciat cu 3,20 dolari (3,46%), închizând şedinţa la 89,37 dolari pe baril, cel mai redus nivel de închidere din 31 august. Similar, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 3,24 dolari (3,88%), până la 80,17 dolari pe baril, un minim nemaiatins din 10 august.

Unul dintre catalizatorii acestei scăderi este vestea venită din Libia. Compania naţională petrolieră a anunţat reluarea transportului de ţiţei prin conducta Sharara, petrolul începând deja să ajungă în rezervoarele instalaţiei Akakus din Zawiya, ceea ce creşte semnificativ disponibilitatea pe piaţa internaţională.

Perspectiva unui excedent de ofertă este împărtăşită şi de analiştii JPMorgan, care estimează că preţurile ar putea coborî spre 77–79 dolari pe baril în prima jumătate a anului 2027. Banca mizează pe o producţie mai ridicată în Orientul Mijlociu (cu excepţia Iranului) şi pe livrări în creştere din America, în special din Statele Unite.

Cu toate acestea, piaţa rămâne sensibilă la şocuri. Bank of America avertizează că stocurile globale relativ reduse menţin vulnerabilitatea la eventuale întreruperi ale aprovizionării. La rândul său, Chris Beauchamp, analist-şef de piaţă la IG, notează că scăderea actuală reflectă nu doar semnalele privind un posibil excedent, ci şi diminuarea temerilor că preşedintele american Donald Trump ar putea ordona noi atacuri militare.

Riscurile de securitate rămân, totuşi, ridicate. Mişcarea Houthi din Yemen, aliată a Iranului, a revendicat duminică un atac asupra unei rafinării din Arabia Saudită, iar autorităţile maritime britanice au raportat incidente asupra navelor din Golf şi din apropierea Strâmtorii Ormuz. Totodată, tensiunile dintre Iran şi SUA au escaladat: Bahrainul a anunţat că un atac iranian a lovit sâmbătă o instalaţie industrială civilă, în timp ce Gardienii Revoluţiei au susţinut că au lansat rachete şi drone asupra unor poziţii militare americane de pe teritoriul bahreinez, unde se află sediul Flotei a V-a a SUA.

Ce se întâmplă pe frontul est-european

Pe frontul est-european, armata ucraineană a lovit în cursul nopţii rafinăria Lukoil din Perm, avariind trei unităţi de procesare, şi a revendicat un nou atac asupra staţiei de pompare Kaleykino din Tatarstan, unde ar fi fost deteriorate patru rezervoare. Aceste acţiuni, alături de condiţiile meteo nefavorabile, au provocat întârzieri tot mai mari la exporturile ruseşti de petrol prin principalele terminale de la Marea Baltică şi Marea Neagră.

În plan diplomatic, piaţa resimte şi ecourile eşecului summitului climatic COP31 din Turcia, încheiat fără un acord privind eliminarea treptată a combustibililor fosili, din cauza opoziţiei Arabiei Saudite şi a altor mari producători. Privirile investitorilor sunt acum îndreptate către reuniunea miniştrilor OPEC+ din 29 noiembrie, unde se va stabili politica de producţie pentru 2027. Între timp, în SUA, stocurile de petrol şi produse petroliere sunt estimate să fi crescut cu aproximativ 900.000 de barili în săptămâna încheiată la 20 noiembrie, potrivit unui sondaj Reuters.