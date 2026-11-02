Potrivit publicației The Brussels Times, regele poate decide să accepte demisia sau să inițieze o rundă mai amplă de discuții cu partidele politice. De Wever a decis să-l viziteze pe rege în urma unui weekend de întâlniri bilaterale fără rezultat cu miniștrii săi.

Discuțiile au ajuns într-un impas după ce Vooruit (socialiștii flamanzi), CD&V (creștin-democrații flamanzi) și Les Engagés (centriștii francofoni) ar fi cerut creșterea impozitelor pentru „cei mai puternici din punct de vedere financiar”, lucru la care MR (liberalii francofoni) și N-VA (naționaliștii flamanzi) se opun cu tărie.

Dacă regele acceptă demisia lui De Wever, ar putea fi programate noi alegeri. Cu toate acestea, formarea unui nou guvern pe baza raportului de forțe rezultat din alegerile anterioare ar putea rămâne, de asemenea, o opțiune.

Totuși, în trecut, guvernele au continuat adesea să funcționeze după o primă vizită la rege. Prin urmare, ar putea fi încă posibil să se respecte termenul limită de marți și să se evite funcționarea pe baza unor bugete provizorii.