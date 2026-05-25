Recent, Administraţia Prezidenţială a anunțat că, în urma unui proces de mediere, PSD, PNL, USR şi UDMR au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârşitul prezentei sesiuni parlamentare.

Potrivit documentului citat, noua lege a salarizării constituie o etapă esenţială din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie 2026. Totodată, niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a veniturilor în urma aplicării noii legi, însă creșterea cheltuielilor totale cu salariile va fi plafonată: în 2027, acestea nu vor depăși nivelul din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei.

Potrivit unui draft al acestui proiect de lege, publicat de Sindicatul Național al Polițiștilor și al personalului Contractual (SNPPC), una dintre cele mai importante modificări este reducerea diferenței dintre cele mai mici și cele mai mari salarii din sistemul public.

„Pentru încadrarea în anvelopa salarială, raportul salarial dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază (...) este de 1 la 8, față de 1 la 12 în actuala lege”, prevede proiectul.

Noua lege introduce și o „structură unică de clasificare” pentru toate familiile ocupaționale din sistemul public. Funcțiile vor fi așezate într-o grilă comună, pe baza unei metodologii de evaluare aprobate prin hotărâre de Guvern.

Salariile vor fi calculate prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în lege cu o valoare de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat.

La intrarea în vigoare a legii, valoarea de referință ar urma să fie de 4.325 de lei.