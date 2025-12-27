Perry Bamonte, chitaristul trupei The Cure, a murit la 65 de ani. Anunțul colegilor de formație

Perry Archangelo Bamonte, chitarist și claviaturist de lungă durată al influentei trupe goth The Cure, a murit. Avea 65 de ani.

Aura Trif

Trupa a făcut anunțul vineri, pe site-ul său oficial.

„Cu o tristețe imensă confirmăm moartea marelui nostru prieten și coleg de trupă Perry Bamonte, care s-a stins din viață după o scurtă boală, acasă, în perioada Crăciunului”, a transmis formația.

„Liniștit, intens, intuitiv, constant și extrem de creativ, «Teddy» a fost o parte caldă și vitală a poveștii The Cure”, se arată în continuare în comunicat. „Gândurile și condoleanțele noastre se îndreaptă către întreaga sa familie. Ne va lipsi enorm.”

Bamonte a colaborat cu trupa în diverse roluri între 1984 și 1989, inclusiv ca roadie și tehnician de chitară. S-a alăturat oficial formației în 1990, după plecarea claviaturistului Roger O’Donnell, devenind membru cu normă întreagă și cântând la chitară, bas cu șase corzi și clape.

Parcursul profesional

Venit în trupă imediat după succesul major al albumului „Disintegration” (1989), Bamonte apare pe mai multe materiale The Cure, printre care „Wish” (1992) — care include hiturile definitorii „Friday I’m in Love” și „High” —, „Wild Mood Swings” (1996), „Bloodflowers” (2000) și albumul omonim din 2004.

Bamonte a fost concediat din trupă în 2005 de către solistul și liderul Robert Smith, după ce susținuse peste 400 de concerte în decurs de 14 ani. El s-a alăturat din nou formației în ultimii ani, plecând în turneu în 2022 pentru încă 90 de concerte.

În 2019, Bamonte a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame alături de ceilalți membri The Cure. Ultima sa apariție alături de trupă a avut loc pe 1 noiembrie 2024, la Londra, într-un eveniment special organizat pentru lansarea celui mai recent album al formației și primul după 16 ani, „Songs of a Lost World”.

Concertul a fost filmat pentru producția „The Cure: The Show of a Lost World”, lansată luna aceasta în cinematografele din întreaga lume și disponibilă și pe Blu-ray și DVD.

Agenția Associated Press a descris albumul „Songs of a Lost World” drept „bogat și profund orchestral, amplu și puternic”, considerându-l unul dintre cele mai bune din cariera trupei.

Sursa: CNN

