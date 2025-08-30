Prevederile din Pachetul 2 de măsuri care afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină

Guvernul a adoptat vineri mai multe prevederi din al doilea pachet de măsuri. Sunt decizii anunțate în urmă cu o lună, de la schimbări privind pensiile magistraților, până la majorări de taxe anul viitor.

Decizia privind reducerea posturilor în administrație a fost amânată pentru duminică, după ce va avea loc o nouă rundă de discuții în coaliție.

Pentru toate aceste măsuri, guvernul condus de Ilie Bolojan este gata să-și asume răspunderea în fața Parlamentului, săptămâna viitoare.

De la 1 ianuarie 2026, impozitele pe case și terenuri vor crește cu 70%, la care se va adăuga și rata inflației pe 2024, conform Codului Fiscal, ceea ce va duce la o majorare de 75 de procente.

De exemplu, pentru un apartament cu două camere, din Capitală, impozitul va crește de la 240 de lei anul acesta, la 420 de lei.

Vom plăti mai mult și pentru mașini. Impozitul auto se va calcula după reguli noi, care țin cont și de norma de poluare.

Corespondent ProTV: ”Pentru o mașină mică, de 1.000 de cm3 și Euro 6, proprietarul va plăti aproximativ 82 de lei pe an. Un motor de aproape 2.000 cm3, Euro 5, înseamnă 265 de lei. Iar un motor mare, de aproape 3.000 cm3, chiar și Euro 6, urcă la 2.264 de lei anual. Pentru mașini mai vechi, sumele sunt și mai mari: pentru un SUV cu motor de 2,5 litri și Euro 3 - 1.150 de lei, iar pentru o mașină mică de 1,2 litri, Euro 4, aproape 113 lei”.

Dan Vardie, președintele APIA: "Implicarea normei de poluare în formula de calcul al unui impozit este o complicație pe care, la nivelul de digitalizare al statului român, nu este fezabilă. APIA a propus o formulă care pleacă de la această ipoteză, care ia în calcul pur și simplu vechimea mașinii, nu standardele euro, care ia în calcul emisia de CO2. Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, toate țin cont de anul de fabricație".

Taxe pentru coletele din China și măsuri dure pentru firme

Apare și o nouă taxă, pe coletele din afara Uniunii Europene, de pildă din China sau Turcia. Vor fi taxate cu 25 de lei fiecare, indiferent de valoarea comenzii.

Vor fi taxate și câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede, de la 10% în prezent, la 16%. Iar pentru câștigurile de la bursă, cotele de impozitare vor ajunge până la 6%.

Tot de anul viitor, vor fi două praguri de capital social minim pentru SRL-uri. 500 de lei pentru cele mici și 5000 de lei pentru restul.

Sunt măsuri propuse și pentru firme. Vor fi obligate toate să aibă cont bancar și toți comercianții vor trebui să fie echipați cu POS, ca să accepte plata cu cardul.

Sunt reguli mai dure și pentru afacerile inactive, în insolvență, iar ANAF va fi cu ochii pe firmele-paravan, precum cele trecute intenționat în insolvență pentru evitarea plății taxelor.

De ajutor le va fi și o nouă dotare. Inspectorii ANAF de la Antifraudă și Vamă vor fi echipați cu camere video purtate pe corp, la fel ca polițiștii operativi.

În atenția ANAF sunt și cei care își închiriază pe termen scurt, în regim hotelier, locuințele. Vor fi obligați să aibă case de marcat și să emită bon fiscal.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













