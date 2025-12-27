Explozii puternice la Kiev. Alerte aeriene în mai multe regiuni din Ucraina

Mai multe explozii puternice au zguduit Kievul sâmbătă, în timp ce autorităţile au avertizat că oraşul este ameninţat de un atac cu rachete, informează The Guardian.

„Explozii în capitală. Forţele de apărare antiaeriană acţionează. Rămâneţi în adăposturi!”, a scris pe Telegram primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Forţele Aeriene ale Ucrainei au anunţat, de asemenea, sâmbătă, în primele ore ale dimineţii, alertă aeriană la nivel naţional şi au transmis pe reţelele sociale că drone şi rachete se deplasează deasupra mai multor regiuni ucrainene, inclusiv a capitalei.

Jurnalişti AFP aflaţi la Kiev au auzit mai multe explozii puternice.

Un canal militar de pe Telegram a afirmat că în oraş sunt lansate rachete de croazieră şi rachete balistice.

