Zelenski este dispus să convoace un referendum privind planul lui Trump, care include o încetare a focului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri pentru Axios că speră să ajungă la un acord cu preşedintele SUA, Donald Trump, asupra unui plan-cadru pentru încheierea războiului, când se vor întâlni duminică.

Zelenski a mai spus că este dispus să supună acest plan unui referendum, dacă Rusia acceptă o încetare a focului de cel puţin 60 de zile. Partea americană consideră un pas major înainte faptul că Zelenski este dispus să organizeze un referendum şi că nu mai exclude concesii teritoriale.

Referendumul, condiţionat de un armistiţiu

Însă, aşa cum a subliniat Zelenski în interviul telefonic acordat Axios, organizarea unui astfel de referendum ar implica mari complicaţii politice, logistice şi de securitate.

De aceea, el consideră că o încetare a focului de 60 de zile pentru organizarea şi desfăşurarea votului „este minimul necesar”. Un oficial american de rang înalt a declarat pentru Axios că ruşii înţeleg necesitatea unui armistiţiu dacă Zelenski convoacă un referendum, dar doresc un calendar mai scurt.

Zelenski a mai spus că nu îi este încă clar dacă Rusia este pregătită să accepte planul lui Trump. „Am unele date de la serviciile de informaţii… dar sunt în momentul în care vreau să cred doar cuvintele liderilor”, a declarat el.

Întâlnirea cu Trump şi stadiul negocierilor

Zelenski a vorbit cu Axios la telefon cu două zile înaintea unei întâlniri planificate cu Trump la Mar-a-Lago.

El a spus că majoritatea aspectelor acordurilor bilaterale SUA–Ucraina sunt acum stabilite şi au fost sintetizate în cinci documente, deşi un al şaselea ar putea fi adăugat.

În privinţa chestiunii esenţiale a garanţiilor de securitate, Zelenski a afirmat: „Cred că suntem pregătiţi cu aceste documente”, deşi mai există unele „chestiuni tehnice” de discutat.

Garanţiile de securitate şi durata acordului

Una dintre ele este durata acordului. SUA au propus un pact pe 15 ani, care ar putea fi reînnoit. „Cred că avem nevoie de mai mult de 15 ani”, a spus Zelenski, adăugând că ar considera un „mare succes” dacă Trump ar fi de acord cu acest lucru în timpul întâlnirii lor.

Atât SUA, cât şi Ucraina ar urma să supună garanţiile de securitate ratificării parlamentelor lor, a mai spus Zelenski.

El i-a lăudat pe emisarul lui Trump, Steve Witkoff, şi pe Jared Kushner, precum şi propria sa echipă, condusă de consilierul pentru securitate naţională Rustem Umerov, pentru activitatea depusă.

Teritoriul, consultarea populaţiei şi riscurile votului

Zelenski a spus că şi-ar dori în continuare să negocieze o poziţie mai bună în privinţa teritoriului. Dar dacă planul va impune „o decizie foarte dificilă” pe acest subiect, el crede că cea mai bună cale ar fi supunerea întregului plan în 20 de puncte unui referendum.

El a comparat un astfel de vot cu referendumul pentru Brexit din Marea Britanie, însă într-un interval de timp mult mai scurt şi într-o ţară afectată de război.

Zelenski a confirmat că Witkoff şi Kushner sunt pregătiţi să viziteze Ucraina pentru a prezenta beneficiile acordului. El a sugerat că, poate, chiar Trump ar trebui să vină pentru a-şi susţine punctul de vedere.

Însă Zelenski a avertizat că, dacă această campanie are loc în timp ce atacurile ruseşti continuă, rezultatul va fi negativ. În ciuda tuturor discuţiilor despre garanţii de securitate şi beneficii economice, „oamenii vor vedea rachetele”.

Preşedintele ucrainean a subliniat în mod repetat necesitatea unei încetări a focului care să fie respectată şi să dureze cel puţin două luni.

Dacă oamenii nu se prezintă la vot din motive de securitate, rezultatul ar putea părea nelegitim, a spus Zelenski.

„Este mai bine să nu ai un referendum decât să ai unul în care oamenii nu au posibilitatea să vină şi să voteze”, a argumentat el.

Zelenski, Trump şi un grup de lideri europeni ar urma să aibă sâmbătă o conferinţă telefonică pentru a-i pune pe toţi la curent cu discuţiile, a declarat un oficial ucrainean. Zelenski a spus că speră ca el şi Trump să se poată „conecta şi cu europenii” în timpul întâlnirii de duminică.

Zelenski a afirmat că scopul întâlnirii de duminică cu Trump este de a folosi toate progresele realizate de echipele lor pentru a stabili un cadru pentru încheierea războiului – inclusiv „calendarul”.

„Cred că acum suntem la următorul nivel şi de aceea trebuie să negociem la nivel de preşedinţi”, a spus el. „Vrem să încheiem acest lucru cât mai repede posibil. De aceea mizez pe această întâlnire”, a adăugat liderul de la Kiev.

Zelenski a subliniat, de asemenea, rezilienţa poporului ucrainean, care sărbătoreşte Crăciunul în plin război.

