Ce prevede Pachetul 2 de măsuri fiscale. Rezumatul celor mai importante reforme

Guvernul a adoptat vineri seara cinci dintre cele șase părți ale Pachetului 2 de măsuri fiscale, menite să reformeze din temelii România.

Pachetul 2 de măsuri fiscale a fost adoptat vineri seara de Guvern într-o formă deocamdată incompletă, cu prevederile referitoare la administrația publică locală amânate pentru o ședință ulterioară.

Astfel, au fost aprobate cinci dintre cele șase ”pachețele” de măsuri, după cum urmează: reforma pensiilor speciale – cu precădere asupra pensiilor din magistratură; reforma companiilor de stat; reforma din ASF, ANRE și ANCOM; reforma din sănătate; reforma din fiscalitate.

Motivul pentru care Guvernul a decis să împartă Pachetul 2 în șase ”pachețele” mai mici este pentru a le da o șansă mai mare de ”supraviețuire” în cazul în care vor fi atacate la CCR. Astfel, o ipotetică suspendare de către CCR a unui ”pachețel” de măsuri nu va afecta punerea în aplicare în celelalte domenii.

Concret, Pachetul 2 de măsuri asumate de Guvernul Ilie Bolojan cuprinde următoarele proiecte de legi, care urmează a fi supuse votului din Parlament:

1. Proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;

2. Proiect de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

3. Proiect de lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

4. Proiect de lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;

5. Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

6. Proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri fiscale

Reforma pensiilor speciale, respectiv pensiile de serviciu ale magistraților

- Reforma impune creșterea vârstei standard de pensionare în magistratură până la vârsta de 65 de ani, timp de 10 ani, începând din 2026 și până în 2035. De asemenea, valoarea pensiei a fost stabilită la 70% din ultimul venit net încasat de magistrat.

Reforma fiscală

- În ceea ce privește eficientizarea fiscală, se vor introduce noi mecanisme de combatere a evaziunii fiscale, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu anul fiscal 2026.

- De asemenea, firmele vor fi obligate să aibă un cont bancar sau la Trezoreria Statului. Pe de altă parte, transportul și vehiculele poluante vor fi taxate mai mult. S-a introdus un capital social de valori semnificativ mai mari, dar și reguli mai stricte privind inactivitatea.

Reforma în sănătate

- În ceea ce privește reforma în domeniul sănătății, managerii spitalelor vor avea contracte cu indicatori de performanță, iar șefii caselor județene de asigurări vor trebui să aibă experiență în management de cel puțin doi ani.

Reforma în administrația publică locală

- În administrația publică locală se desființează 25% din posturi, ceea ce înseamnă 40.000 de posturi la nivel local și peste 6.000 de posturi de la cabinetele demnitarilor, primari, viceprimari, miniștri.

Reforma companiilor de stat

- Guvernul a decis tăierea indemnizațiilor enorme din consiliile de administrație, dar și reducerea numărului de membri din consiliile de administrație ale companiilor de stat.

Reforma în ASF, ANRE și ANCOM

- Reformarea Autorității de Supraveghere Financiar, a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a fost adoptată într-un pachet separat față de restul companiilor de stat, întrucât acestea trei sunt entități autonome.

