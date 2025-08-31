Veste rea de la președintele Nicușor Dan: Urmează doi ani dificili pentru români

31-08-2025 | 19:05
Urmează doi ani dificili pentru români, anunță președintele Nicușor Dan. Impactul măsurilor luate de Guvernul Bolojan pentru a reduce dificitul bugetar ar putea fi atenuat în 2027.

Constantin Toma

Nicușor Dan, președintele României: ”Este un moment din care trebuie să ieșim, pentru că, altfel, economic, pentru toată lumea va fi mult mai dificil. Și bineînțeles că în momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli, da? Aceste eventuale greșeli le vom corecta începând cu ianuarie 2027.

Deci noi mai avem 2025, 5 luni cât au mai rămas, 4 luni cât au mai rămas din 2025 și 2026, care vor fi niște ani care vor fi dificili pentru români. În momentul în care toate partidele pro-occidentale sunt la guvernare, nu prea mai ai rezervă, și atunci e responsabilitatea tuturor ca acest guvern să țină cât mai mult.”

Motivul șocant pentru care un bărbat din Iași a fost eliberat după ce și-a omorât propriul fiu

Sursa: Pro TV

Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE

Preşedintele României, Nicuşor Dan, nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR în ceea ce privește conducerile celor două servicii de informații din România, SRI și SIE.

Deputat PSD: Guvernul să preia plata indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap: „Primăriile sunt aproape de blocaj”
Deputat PSD: Guvernul să preia plata indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap: „Primăriile sunt aproape de blocaj”

Deputatul PSD Maricel Popa solicită ca Ministerul Muncii să preia cheltuielile primăriilor cu indemnizaţiile persoanelor cu handicap şi ale însoţitorilor.

Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie
Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive.

Prevederi din Pachetul 2 de măsuri care îi afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină
Prevederi din Pachetul 2 de măsuri care îi afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină

Guvernul a adoptat vineri mai multe prevederi din al doilea pachet de măsuri. Sunt decizii anunțate în urmă cu o lună, de la schimbări privind pensiile magistraților, până la majorări de taxe anul viitor.  

Pachetul 2 de măsuri aduce 3,7 miliarde de lei la buget. Câți bani se strâng prin toate reformele fiscale aplicate
Pachetul 2 de măsuri aduce 3,7 miliarde de lei la buget. Câți bani se strâng prin toate reformele fiscale aplicate

Impactul bugetar al pachetului fiscal adoptat de Guvern este de 3,7 miliarde de lei, iar impactul tuturor celorlalte pachete fiscale prezentate la acest moment este de 6,9 miliarde de lei, a declarat, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

