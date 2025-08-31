Veste rea de la președintele Nicușor Dan: Urmează doi ani dificili pentru români

Urmează doi ani dificili pentru români, anunță președintele Nicușor Dan. Impactul măsurilor luate de Guvernul Bolojan pentru a reduce dificitul bugetar ar putea fi atenuat în 2027.

Nicușor Dan, președintele României: ”Este un moment din care trebuie să ieșim, pentru că, altfel, economic, pentru toată lumea va fi mult mai dificil. Și bineînțeles că în momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli, da? Aceste eventuale greșeli le vom corecta începând cu ianuarie 2027.

Deci noi mai avem 2025, 5 luni cât au mai rămas, 4 luni cât au mai rămas din 2025 și 2026, care vor fi niște ani care vor fi dificili pentru români. În momentul în care toate partidele pro-occidentale sunt la guvernare, nu prea mai ai rezervă, și atunci e responsabilitatea tuturor ca acest guvern să țină cât mai mult.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













