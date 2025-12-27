Vremea de azi, 27 decembrie. Zonele unde vor mai cădea câțiva fulgi de zăpadă. Frig și vânt în aproape toată țara

Vremea
27-12-2025 | 07:28
Frig
Getty Images

Sâmbătă o să mai ningă puțin la munte, în estul și în centrul țării. În rest avem o zi destul de însorită, însă dimineața este ceață în special în vest și în ținuturile sudice.

Vântul bate mai tare la munte și estul României, iar maximele pleacă de la -1 grad în depresiuni și ajung pe la 6, 7 grade în Dealurile Sudice.

Prognoza meteo pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan avem o dimineața cam mohorâtă cu ceață în unele zone. Mai târziu vedem puțin soarele. Apar și câțiva fulgi de zăpadă, iar vântul este mai insistent pe litoral. Pe la amiază se vor înregistra în jur de 4 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se înnorează din când în când. E posibil să fulguiască, iar vântul bate destul de tare în zona Moldovei. Temperaturile, în creștere față de ieri, ajung pe la 5...6 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina va fi cam înnorat și o să ningă puțin. Maximele ajung pe la 4...5 grade, însă din cauza vântului vom resimți valori mai scăzute de atât. Ninsorile se extind după lasarea nopții. O să fie și un pic de lapoviță și asta înseamnă condiții de polei.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș domină atmosfera închisă, iar la noapte apar ceva ninsori și aici. În zona Maramureșului vedem puțin și soarele, însă maximele nu reușesc să treacă de 2...3 grade.

În ținuturile vestice este ceață acum dimineața, dar atmosfera devine însorită după prânz. nu sunt anunțate precipitații. Nici vântul nu pune probleme, iar temperaturile urcă până la 5 grade în zona Banatului.

În Transilvania avem o dimineața foarte rece în depresiuni, iar în Brașov și în Miercurea Ciuc o să fie doar zero grade pe la amiază. E posibil să ningă, în special în zonele montane, iar pe creste vântul o să bată cu putere și o să viscolească ninsoarea.

În Olteniei ceața este prezentă acum pe zone vaste și este destul de frig. Apoi se arată soarele. Atmosfera se dezmorțește treptat și maximele ajung pe la 6 grade în zona deluroasă. În prima parte a zilei vântul se menține activ în vestul provinciei.

Și în ținuturile sudice dimineața sunt condiții de ceață pe la câmpie. Amiaza aduce însă vreme bună, soare, câțiva nori și în jur de 6 grade în Dealurile Munteniei.

Vremea în București

În București avem o dimineață rece, cu înnorări, ceață și multă umezeală. Cerul se degajează mai târziu și maxima ajunge pe la 3 grade-o valoare normală pentru data din calendar. La noapte vor fi -2 grade în zona centrală și -5 grade la marginea orașului.

La munte găsim vreme schimbătoare, fulguieli în unele masive și temperaturi puțin mai ridicate decât ieri. În zonele înalte din Meridionali și din Carpații de Curbură vântul o să bată cu putere. Poate atinge viteze de 110 Km/h, iar la noapte sunt anunțate rafale de peste 130 Km/h și viscol puternic.

