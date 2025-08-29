Lider sindical: Nu există niciunde precizarea că, dacă vor fi daţi 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajaţi alţii

Stiri Politice
29-08-2025 | 15:39
Guvern
Guvernul României

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), Bogdan Şchiop, a declarat vineri, la Palatul Victoria, că ceea ce face Guvernul prin Pachetul 2 de măsuri fiscale înseamnă închiderea şi cea mai mare politizare a administraţiei.

autor
Vlad Dobrea

Bogdan Schiop a declarat după şedinţa CES că măsurile luate de Executiv în Pachetul 2 înseamnă ”Închiderea şi, practic, cea mai mare politizare a administraţiei publice din România”.

”Vor fi daţi afară 40.000 de oameni, deşi am încercat să precizăm reprezentanţilor Guvernului României tot ceea ce presupune, care vor fi efectele negative, faptul că pe economiile la buget, pe care ei le preconizează, discutăm de vreo două miliarde şi jumate de lei, asta este precizarea Guvernului, că vor fi economii, din 40.000 de oameni de aşa afară. Însă nu ia nimeni în considerare faptul că acestor oameni vor trebui să li se plătească şomaj, contribuţiile la asigurările sociale, şi ele vor fi diminuate şi în consecinţă cred că, prin 40.000 de oameni daţi afară de fapt se face o economie echivalentă cu suma care a fost virată partidelor politice din 2024 până în mai 2025, adică un miliard şi vreo 400 de milioane de lei”, a precizat sindicalistul.

El a mai spus că ”se încalcă tot ceea ce înseamnă dreptul, legislaţia prin funcţia publică şi guvernul este surd”.

”Nu există niciunde precizarea că, dacă vor fi daţi 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajaţi alţii”, a subliniat reprezentantul sindicatelor din administraţie.

Citește și
nicusor dan si maia sandu
Nicuşor Dan va merge în vizită duminică în Republica Moldova cu ocazia Zilei Limbii Române

Sursa: News.ro

Etichete: guvern, angajati, sindicate, reorganizare,

Dată publicare: 29-08-2025 15:39

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
Nicuşor Dan va merge în vizită duminică în Republica Moldova cu ocazia Zilei Limbii Române
Stiri Politice
Nicuşor Dan va merge în vizită duminică în Republica Moldova cu ocazia Zilei Limbii Române

Preşedintele Nicuşor Dan efectuează, duminică, o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române.

Cristian Tudor Popescu spune că Marius Lazurcă, posibil viitor șef al SIE, a fost decorat de ”un colonel KGB în rezervă”
Stiri Politice
Cristian Tudor Popescu spune că Marius Lazurcă, posibil viitor șef al SIE, a fost decorat de ”un colonel KGB în rezervă”

Cristian Tudor Popescu atrage atenția că unul dintre numele care sunt vehiculate în spațiul public pentru a prelua conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE) ar fi fost decorat de ”preasfântul Moscovei”, un ”colonel KGB în rezervă”.

„Liniile roșii” ale României în negocierile pentru securitatea Ucrainei. Diaconescu: Anumite concesii nu vor putea fi făcute
Stiri Politice
„Liniile roșii” ale României în negocierile pentru securitatea Ucrainei. Diaconescu: Anumite concesii nu vor putea fi făcute

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, afirmă că, la negocierile de pace privind conflictul din Ucraina, România, dar şi Polonia şi ţările baltice vor impune ”linii roşii” privind securitatea proprie.

Recomandări
Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”
Stiri Educatie
Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

Simion Hăncescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), avertizează că noile măsuri fiscale vor lovi puternic sistemul educațional și anunță un val de proteste.

E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată
Stiri Justitie
E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Instanțele din toată țara și-au restrâns activitatea, urmând să judece numai cauzele care nu suferă amânare, care implică arestarea preventivă ori emiterea ordinelor de protecție.

FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet
Stiri Sport
FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet

Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc vineri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 August 2025

48:10

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59