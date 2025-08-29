Care sunt principalele măsuri fiscale care intră în vigoare prin Pachetul 2 al Guvernului Bolojan. Cresc impozitele la case

Stiri Economice
29-08-2025 | 19:14
De la 1 ianuarie 2026, impozitele pe case și terenuri vor crește cu 70%, la care se va adăuga și rata inflației pe 2024, conform Codului Fiscal, ceea ce va duce la o majorare de 75 de procente.

autor
Laura Culiță,  Valentina Neagu

De exemplu, pentru un apartament cu două camere din Capitală, impozitul va crește de la 240 de lei, anul acesta, la 420 de lei.

Vom plăti mai mult și pentru mașini. Impozitul auto se va calcula după reguli noi, care țin cont și de norma de poluare.

Pentru o mașină mică, de 1.000 de cm3 și Euro 6, proprietarul va plăti aproximativ 82 de lei pe an. Un motor de aproape 2.000 cm3, Euro 5, înseamnă 265 de lei. Iar un motor mare, de aproape 3.000 cm3, chiar și Euro 6, urcă la 2.264 de lei anual.

Pentru mașini mai vechi, sumele sunt și mai mari: pentru un SUV cu motor de 2,5 litri și Euro 3 - 1.150 de lei, iar pentru o mașină mică de 1,2 litri, Euro 4, aproape 113 lei.

Ilie Bolojan
Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

Apare o nouă taxă

Apare și o nouă taxă, pe coletele din afara Uniunii Europene, de pildă din China sau Turcia. Vor fi taxate cu 25 de lei fiecare, indiferent de valoarea comenzii.

Vor fi taxate și câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede, de la 10% în prezent, la 16%. Iar pentru câștigurile de la bursă, cotele de impozitare vor ajunge până la 6%.

Tot în anul viitor vor fi două praguri de capital social minim pentru SRL-uri. 500 de lei pentru cele mici și 5000 de lei pentru restul.

Noi reguli pentru firmele din România

Sunt măsuri propuse și pentru firme. Vor fi obligate toate să aiba cont bancar și toți comercianții vor trebui să fie echipați cu POS, ca să accepte plata cu cardul.

Sunt reguli mai dure și pentru afacerile inactive, în insolvență, iar ANAF va fi cu ochii pe firmele-paravan, precum cele trecute intenționat în insolvență pentru evitarea plății taxelor.

De ajutor le va fi și o nouă dotare. Inspectorii ANAF de la Antifraudă și Vamă vor fi echipați cu camere video purtate pe corp, la fel ca polițiștii operativi.

În atenția ANAF sunt și cei care își închiriază pe termen scurt, in regim hotelier, locuințele. Vor fi obligați să aibă case de marcat și să emită bon fiscal.

Etichete: taxe, impozite, guvern, masuri fiscale,

Dată publicare: 29-08-2025 19:13

Cu cât ar putea crește impozitele pe case și mașini. Exemple date de Ilie Bolojan. „Un impact direct asupra locuitorilor”
Stiri Politice
Cu cât ar putea crește impozitele pe case și mașini. Exemple date de Ilie Bolojan. „Un impact direct asupra locuitorilor”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că va creşte baza de impozitare la impozitele pe proprietate - casă şi maşină - la persoanele fizice, menţionând că o bună parte din acest venit va rămâne autorităţilor locale.

Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat
Stiri Justitie
Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

Ministerul Justiției a prezentat un set de principii care vor sta la baza reformării legislației legată de insolvență. Anunțul vine la o zi după ce șeful Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat ce măsuri de reformă fiscală vor fi implementate în curând.

Guvernul Bolojan introduce
Stiri Economice
Guvernul Bolojan introduce "taxa Temu": Toate coletele aduse din afara UE vor fi taxate, dacă valorează sub 150 euro

Ministerul Finanţelor propune introducerea unei taxe fixe, în cuantum de 25 de lei, pentru coletele care ajung în ţară din afara Uniunii Europene şi care valorează maximum 150 de euro.

Măsurile anunțate de ministrul Finanțelor: o nouă formulă de taxare a multinaționalelor, taxă nouă pentru coletele din Asia
Stiri Politice
Măsurile anunțate de ministrul Finanțelor: o nouă formulă de taxare a multinaționalelor, taxă nouă pentru coletele din Asia

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut, miercuri, o conferință de presă pe tema măsurilor de reformă fiscală. El a anunțat noi taxe și impozite, precum și ”schimbarea paradigmei în privința modului care tratăm multinaționalele”.

Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile
Stiri Politice
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile

Guvernul a adoptat vineri cinci dintre cele șase părți ale Pachetului 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar - măsuri care au provocat deja proteste în toată țara. Singurul rămas în discuții este cel referitor la administrația publică.

Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la sediul MAE. România protestează față de atacurile asupra civililor în Ucraina
Stiri actuale
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la sediul MAE. România protestează față de atacurile asupra civililor în Ucraina

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat, vineri, pe Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, la sediul instituţiei.

Deputat AUR, după incitarea contra străinilor a colegului său: Dacă pleacă muncitorii străini, firmele românești dau faliment
Stiri Sociale
Deputat AUR, după incitarea contra străinilor a colegului său: Dacă pleacă muncitorii străini, firmele românești dau faliment

Dacă cei 200.000 de muncitori străini din România ar pleca mâine din țară, o treime din firmele românești ar da faliment, a declarat deputatul AUR Mohammad Murad. Acesta se poziționează contra colegului Dan Tanasă, care instigă împotriva străinilor.

