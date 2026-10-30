El a declarat într-o conferință de presă că vrea ca România să exploateze mai mult resursele minerale pe care le are și să le proceseze în țară, în loc să le vândă ca materie primă.

Referitor la grafitul din Baia de Fier, Zamfir a spus că a discutat despre acest subiect cu directorul Salrom (Societatea Națională a Sării din România), chiar la începutul mandatului.

Potrivit lui Zamfir, Salrom vrea să exploateze rezervele de grafit din zonă.

„Înțeleg că putem obține licența de exploatare undeva spre sfârșitul anului, pentru că există un ciclu întreg, inclusiv cu autorizație de la mediu”, a declarat Daniel Zamfir, care nu a ratat ocazia de a o ataca pe fostul ministru al Mediului, Diana Buzoianu (USR). „Acum, slavă Domnului, nu mai este doamna Buzoianu să blocheze orice proiect de investiții. Sper ca lucrurile să meargă mai repede”, a spus el.

„Nu mai vreau să vindem materie primă brută”

Ministrul spune că una dintre țintele lui principale este ca resursele să fie prelucrate în România, nu vândute în stare brută.

„Vreau să le procesăm, și ăsta este un obiectiv major pe care-l am aici, la Ministerul Economiei. Nu mai vreau să vindem materie primă brută, vreau s-o vindem procesată, să îi dăm în plus valoare”, a afirmat Zamfir.

El a spus că ideea se poate aplica nu doar la grafit, ci și la Cupru Min. Zamfir a explicat și de ce contează pentru el prelucrarea în țară.

„Pentru că această plus-valoare, dincolo de locurile de muncă, înseamnă, până la urmă, o importantă contribuție la bugetul statului”, a explicat ministrul.

„Aur și alte metale rare”

Zamfir a vorbit și despre iazurile și haldele de steril, adică zonele unde se depozitează rămășițe de la exploatările miniere mai vechi. Ministrul vrea să fie valorificate.

„Vreau să exploatăm iazurile și haldele de steril care zac de ani și ani de zile”, a spus Daniel Zamfir.

Ca exemplu, el a dat Lacul Promin, de la Salrom, unde spune că ar exista aur și alte metale rare.

„Lacul Promin, la Salrom, unde sunt cantități, nu aș spune semnificative, poate importante, de aur și de alte metale rare, care, vă repet, zac acolo în halde de steril și vreau să le exploatăm”, a declarat ministrul Economiei.

O nouă hartă a resurselor minerale

De asemenea, ministrul a anunțat că a discutat cu Institutul Geologic Român, unde a cerut să fie actualizată harta resurselor minerale ale țării.

„Vreau să actualizăm harta resurselor minerale a României, să știu exact pe ce contăm”, a precizat Zamfir. El a adăugat că prioritatea Ministerului Economiei va fi să fie exploatată resursa minerală a țării și să fie procesată.

Magneziul de la Sibiu: „Nu am fost informat încă”

Un jurnalist l-a întrebat pe ministru despre licența de exploatare a magneziului de la Sibiu. Jurnalistul a explicat că subiectul este controversat, pentru că reprezentanții comunității locale nu sunt de acord.

Ministrul afirmă că nu cunoaște subiectul. „Mă bucur că mi-ați semnalat. Nu știam despre acest aspect. Nu am avut, nu am fost informat încă”, a răspuns Zamfir, adăugând: „Mă voi interesa.”

El a recunoscut că oamenii au rețineri când vine vorba de exploatări miniere, dar a spus că, în opinia lui, situația economică cere schimbare.

„Suntem în situația în care suntem, avem deficitul pe care îl avem, ne împrumutăm la niște sume colosale și noi stăm pe niște resurse pe care le exploatăm”, a spus ministrul.

Zamfir promite parteneriate cu investitori și tehnologii care protejează mediul

Întrebat dacă simte și în România lupta internațională pentru resursele minerale, Zamfir a răspuns că este deja o afacere.

„Categoric e un business și va deveni un business. Eu sunt aici și voi apăra interesele statului român”, a declarat el.

Ministrul spune că, acolo unde statul nu poate investi singur, se gândește la colaborări cu firme private.

„Acolo unde statul român nu poate, prin resurse proprii, resurse tehnologice, să poată să investească și să extragă aceste materii prime, evident că mă gândesc la acele parteneriate publice-private”, a spus Zamfir.

El a adăugat că dorește companii mixte, făcute împreună cu parteneri care au tehnologie avansată.

„Intenționez, și cred că soluția asta e cea mai potrivită, o folosesc și alte țări dezvoltate, să ne găsim parteneri care au tehnologie avansată, cu care să facem niște joint venture, pentru niște companii mixte care să-și prelucreze”, a afirmat ministrul.

Zamfir a recunoscut că localnicii se tem de poluare, dar a spus că vrea să fie folosite tehnologii moderne.

„Vreau să avem acces la cele mai avansate tehnologii care protejează mediul și, așa cum se extrag metale rare în alte țări din Uniunea Europeană, cu acele tehnologii, vreau să luăm acele bune practici, să extragem și din România”, a explicat el.

„Vreau ca România să exploateze resursele naturale pe care le are, ca să intrăm în rândul lumii”, a mai spus Daniel Zamfir.