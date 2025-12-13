Patron de firmă, sub control judiciar după exploatări miniere ilegale în Dâmbovița. Mineralele scoase din sol

Un bărbat de 43 de ani, administrator al unei societăți comerciale, este cercetat penal după ce ar fi coordonat activități de exploatare a nisipului și pietrișului fără licență.

Anchetatorii au dispus control judiciar pentru 60 de zile și au indisponibilizat utilajele folosite.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetat pentru executarea de activități miniere fără permis sau licență, au anunțat sâmbătă reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, potrivit Agerpres.

Potrivit polițiștilor, faptele ar fi fost comise în perioada 27 noiembrie – 3 decembrie. În acest interval, bărbatul, în calitate de administrator al unei societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul extracției pietrișului și nisipului, precum și al extracției argilei și caolinului, ar fi dispus angajaților să execute lucrări de excavare a solului și de extragere a resurselor minerale. Materialele obținute ar fi fost destinate comercializării, deși societatea nu deținea autorizațiile legale necesare.

Situația a fost confirmată în data de 3 decembrie, în urma unei acțiuni desfășurate de polițiști pe linia prevenirii și combaterii ilegalităților din domeniul exploatării agregatelor minerale. Verificările efectuate au arătat că firma ar fi realizat lucrări de exploatare a nisipului și pietrișului în zona comunei Sălcioara, Dâmbovița, fără a deține permis sau licență de exploatare. Ca urmare, autoritățile au dispus indisponibilizarea tuturor utilajelor folosite în activitatea ilegală.

„La data de 12 decembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari, au reținut pentru 24 de ore un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din județul Ilfov”, se arată în comunicatul IPJ Dâmbovița.

Vineri, bărbatul a fost prezentat magistraților, care au decis plasarea acestuia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

