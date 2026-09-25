Mii de persoane au semnat o petiție prin care cer autorităților să intervină. Oamenii se tem de posibilele efecte nocive pentru sănătate și mediu.

În zona Valea Dobra, specialiștii au estimat că ar exista 50 de milioane de tone de minereu de magneziu. O companie românească ar urma să deschidă o exploatare de suprafață lângă comuna Rășinari, din județul Sibiu.

Apoi, minereul extras ar urma să fie transportat într-o viitoare fabrică de prelucrare de lângă Săliște.

Aceste lucruri au stârnit îngrijorare în rândul localnicilor, care au inițiat o petiție semnată deja de 3.000 de persoane.

Andrei Alexandru, localnic: „Ne este foarte teamă că ne va fi afectat și aerul, și pânza freatică, și pământul din jur. Noi nu avem încredere în intențiile acestei companii, nu avem încredere în ce au prezentat.”

Anca Glican, localnică: „Avem deja economie și acest proiect care vede o uzină electrică va distruge ceea ce noi deja ne dorim să construim și ceea ce deja există și ceea ce deja a fost construit de generații.”

Unii oameni se tem de riscul poluării cu azbest, o substanță cancerigenă, care ar putea fi eliberată în aer sub formă de praf fin.

Localnic: „Vorbim de serpentinit, această rocă conține întotdeauna criolit sub diferite forme, dar criolit și criolitul este așa-numitul azbest alb.”

Comunitatea se teme și că potențialul turistic al Mărginimii Sibiului va fi afectat.

Localnici: „Nu știu cât își vor mai dori oamenii să consume alimente dintr-o zonă minieră, nu știu cât își vor mai dori oamenii să vină în vacanță într-o zonă minieră.”

„Tot ce înseamnă Horeca va fi afectat pe o perioadă de foarte mulți ani. Adică nu e vorba de 5, 6, 7 ani, e vorba de 20, 30 de ani.”

Reprezentanții companiei încearcă să-i liniștească pe oameni.

Mihai Roșu, director operațional companie minieră: „Confuzia pleacă de la faptul că roca din Valea Dobra, geologic, este un serpentinit. Serpentinitul este o rocă, nu este azbest. Avem studii și analize geologice și mineralogice făcute cu organisme de prestigiu, certificate la nivel european, nu identifică prezența mineralelor azbestiforme în compoziția minereului de la Valea Dobra. Toate aceste îngrijorări vor fi lămurite odată cu depunerea la APM a documentației de mediu.”

La începutul lunii, compania a obținut licența de concesiune pentru exploatare. Proiectul presupune o mină de suprafață întinsă pe 7 hectare. Roca extrasă va fi fragmentată la fața locului și, conform companiei, pentru a elimina praful, poluarea fonică și deteriorarea drumurilor din zonă, bucățile de minereu vor fi transportate la marginea satului cu ajutorul unei instalații de transport pe cablu. Apoi, materia primă va pleca cu camioane electrice spre fabrica de procesare. Investiția totală va depăși 400 de milioane de euro și va genera peste 100 de noi locuri de muncă.