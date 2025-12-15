Nicuşor Dan, vizită oficială în Marea Britanie marţi şi miercuri. Întâlniri cu diaspora românească şi cu mediul de afaceri
Preşedintele Nicuşor Dan va merge în vizită în Marea Britanie marţi şi miercuri, informează Administraţia Prezidenţială.
Marţi seara, şeful statului va începe vizita cu o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, la Ambasada României din Londra.
Potrivit agendei, a doua zi se va întâlni cu reprezentanţi români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord iar apoi cu reprezentanţi ai companiilor britanice.
