Nicuşor Dan, vizită oficială în Marea Britanie marţi şi miercuri. Întâlniri cu diaspora românească şi cu mediul de afaceri

Marţi seara, şeful statului va începe vizita cu o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, la Ambasada României din Londra.

Potrivit agendei, a doua zi se va întâlni cu reprezentanţi români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord iar apoi cu reprezentanţi ai companiilor britanice.

