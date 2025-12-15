Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de justiție: „Statul de drept nu este negociabil”

În contextul protestelor declanșate de dezvăluirile privind sistemul de justiție, președintele Nicușor Dan afirmă că va duce la nivel european îngrijorările societății românești și promite că în limitele Constituției va acționa pentru apărarea justiției.

Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, într-o postare pe retelele sociale, că pleacă la summitul de la Helsinki având în vedere preocupările tot mai puternice ale societății românești legate de modul în care funcționează justiția. Șeful statului spune că aceste temeri îi aparțin și că le consideră legitime.

„Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societăţii legate de funcţionarea justiţiei, pe care le împărtăşesc. Problemele semnalate în spaţiul public sunt grave, dar au rezolvare. În limitele atribuţiilor mele constituţionale, voi acţiona pentru apărarea independenţei justiţiei şi a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil”, a scris președintele în mesajul publicat pe rețelele de socializare.

Nicușor Dan subliniază că imaginea externă a României este inseparabil legată de soliditatea instituțiilor sale interne și avertizează că respectul pe plan internațional nu poate exista fără funcționarea corectă a statului de drept.

„Pentru ca România să fie un stat respectat în plan extern, trebuie să aibă, înainte de toate, instituţii corecte, credibile şi funcţionale în interior. Cele două obiective nu se exclud, ci se susţin reciproc. Securitatea statului începe din interior”, mai afirmă șeful statului.

Declarația președintelui vine pe fondul unor proteste de amploare care au avut loc timp de cinci zile consecutive în București și în mai multe orașe din țară. Mii de oameni au ieșit în stradă după apariția unei investigații realizate de platforma de jurnalism Recorder.

În proteste se implică și diaspora. La Londra, mai mulți conaționali și-au arătat solidaritatea cu vocile de acasă și cu magistrații care au făcut dezvăluiri în documentar.

Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrații „care vor să reclame probleme în sistemul de justiţie” la o discuție „fără limită de timp”, la Palatul Cotroceni, pe 22 decembrie.

