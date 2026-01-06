Alertă alimentară în Marea Britanie, după ce Nestlé a retras loturi de mâncare pentru bebeluși, contaminate cu o toxină
Nestlé a retras de pe piață unele produse de formulă pentru bebeluși din cauza suspiciunii că ar putea conține o toxină care poate provoca toxiinfecție alimentară.
Gigantul alimentar a declarat că anumite loturi de formulă SMA pentru sugari și de formulă de continuare nu sunt sigure pentru hrănirea bebelușilor, relatează BBC.
Compania a precizat că aceste loturi ar putea conține cereulid, o substanță care poate provoca greață și vărsături dacă este consumată.
Nestlé a spus că nu au fost confirmate cazuri de îmbolnăvire asociate acestor produse, dar le retrage „dintr-o abundență de precauție”. „Siguranța și bunăstarea bebelușilor reprezintă prioritatea noastră absolută”, se arată într-un comunicat al companiei. „Ne cerem sincer scuze pentru orice îngrijorare sau inconvenient cauzat părinților, îngrijitorilor și clienților.”
Ce este toxina descoperită în mâncarea pentru bebeluși
Compania a subliniat că toate celelalte produse Nestlé și loturile neafectate ale acelorași produse sunt sigure pentru consum.
Nestlé a promis rambursarea clienților afectați și a precizat că problema a fost cauzată de un ingredient furnizat de unul dintre furnizorii săi.
Numerele de lot ale produselor afectate pot fi consultate pe site-ul Nestlé sau pe food.gov.uk.
Clienților li se recomandă să verifice codul corespunzător pe baza cutiei sau a dozei pentru formulele praf sau pe baza și lateral/topul cutiei pentru formulele gata de consum.
Cereulidul este o toxină produsă de anumite tulpini de Bacillus cereus, care poate provoca simptome de toxiinfecție alimentară, dezvoltându-se rapid și incluzând vărsături și crampe abdominale. Este puțin probabil ca toxina să fie distrusă prin gătire, folosind apă fiartă sau în timpul preparării formulei pentru sugari, a avertizat Agenția pentru Standardele Alimentare (FSA).
Sursa: BBC
Dată publicare:
06-01-2026 08:50