A murit unul dintre cei 5 copii care au căzut în râul Bistrița cu mașina condusă de mama lor. Avea 14 ani

07-01-2026 | 08:52
Unul din cei cinci copii grav răniți după ce mașina condusă de mama lor a căzut în râul Bistrița de la o înălțime de 6 metri a murit marți seara, relatează presa locală.

Este vorba de un băiat de 14 ani. Acesta a fost operat la Spitalul Municipal Vatra Dornei, însă nu a supraviețuit. În stare gravă se află și ceilalți patru minori de 1, 3, 8 și 17 ani, dar și mama lor.

Tragicul accident s-a produs pe o stradă din Vatra Dornei. Șoferița a pierdut controlul volanului a rupt un parapet de la un pod și a căzut în gol în râul Bistrița.

Imaginile surprinse la scurt timp după accident sunt dramatice: mașina este răsturnată cu roțile în sus, pe gheața de pe râul Bistrița, iar salvatorii intervin ca să îi ajute pe cei din autoturism.

Doi jandarmi aflați în patrulare sunt cei care au dat alarma la 112 și, până la sosirea echipajelor ISU, au intervenit pentru a ajuta victimele: o mamă de 38 de ani și cei cinci copii ai săi, cu vârste cuprinse între 1 an și 17 ani.

spion
Proiect: Serviciile de informații vor examina și aviza toate investițiile în domenii sensibile din România | DOCUMENT

Potrivit polițiștilor, în mașina condusă de mama copiilor, stătea în față, pe scaunul din dreapta, adolescentul de 17 ani, iar pe banchetă erau ceilalți 4 frați mai mici.

Cele 6 victime au fost transportate de urgență la Spitalul din Vatra Dornei pentru primele îngrijiri medicale, apoi la Spitalul Județean din Suceava. Mama copiilor, un copil de trei ani și mezinul de un an sunt în stare gravă, cu numeroase leziuni, spun medicii.

Potrivit poliției, femeia de la volan nu a adaptat viteza într-o curbă, a pierdut controlul mașinii, care a intrat în parapetul de protecție, l-a rupt și a căzut în râu. În final, autoturismul a fost ridicat cu o macara, iar anchetatorii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Femeia de la volan nu a putut fi testată la locul accidentului din cauză că suferise un atac de panică. I-au fost prelevate probe de sânge la spital, iar analizele sunt încă în lucru.

O femeie cu cinci copii în mașină a căzut în râul Bistrița, în Vatra Dornei, după ce nu a adaptat viteza într-o curbă

Sursa: Monitorul de Suceava

