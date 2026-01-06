Ninsorile și gerul provoacă haos în vestul și centrul Europei. Zăpezile abundente au blocat drumuri, trenuri și aeroporturi

Ninsorile și gerul au adus un val de probleme în mai multe țări din vestul, centrul și chiar sudul Europei. Zăpezile au îngreunat traficul rutier, feroviar și aerian în Olanda, Belgia și Franța.

În Bosnia a fost și marți în vigoare un Cod roșu de vreme rea.

În unele regiuni din Bosnia stratul de zăpadă are peste 50 de centimetri. În capitala Sarajevo, un copac uriaș a cedat și s-a prăbușit peste o femeie. Lovitura la cap i-a fost fatală.

Utilajele de deszăpezire au acționat la foc automat. Chiar și așa, unele curse de tramvai și de autobuz au fost suspendate. Iar pietonii s-au descurcat cum au putut pe trotuarele troienite.

Femeie: „E greu să cureți atâta zăpadă depusă într-un timp foarte scurt, dar autoritățile fac tot ce pot.”

Ninsorile au provocat probleme și în alimentarea cu electricitate. Mai grav este că vor continua în condițiile în care scad temperaturile.

A nins abundent și la Paris. Turiștii au încercat pe cât posibil să ignore gerul și zăpada și s-au fotografiat îndelung în fața monumentelor îmbrăcate în alb. Ninsorile au afectat 26 de departamente din nordul și centrul Franței, unde ieri a fost în vigoare un cod portocaliu de viscol. Gheața de pe șosele a provocat accidente în lanț, soldate cu victime.

Iarna s-a instalat și în Olanda. Meteorologii au anunțat cod portocaliu de viscol pentru opt provincii. A nins și la Amsterdam. Drept urmare, toate plecările și sosirile din Gara Centrală au fost anulate.

Bărbat: „Locuiesc în centrul Amsterdamului și trebuie să ajung în centrul orașului Rotterdam, dar acest lucru e imposibil. Nu mă pot deplasa nici cu mașina, nici cu trenul. Am un curs și sper să pot participa la el online.”

Bărbat: „Cred că orașul Amsterdam e izolat. Poate vom reuși să găsim o barcă să ne ducă la destinație.”

Bărbat: „E rău pe drumuri. Da, e foarte rău.”

În Belgia, mai multe regiuni centrale, inclusiv capitala Bruxelles, au fost astăzi sub cod portocaliu de ger și gheață. Șoselele și trotuarele s-au transformat în capcane, iar autoritățile le-au cerut localnicilor să limiteze pe cât posibil deplasările.

Iarna și-a intrat în drepturi inclusiv în sudul continentului. În zonele înalte din Portugalia, Spania și Italia a nins abundent. Zăpezile au pus la pământ copaci și au blocat traficul.

