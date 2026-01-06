Ninsorile și gerul provoacă haos în vestul și centrul Europei. Zăpezile abundente au blocat drumuri, trenuri și aeroporturi

Stiri externe
06-01-2026 | 20:08
×
Codul embed a fost copiat

Ninsorile și gerul au adus un val de probleme în mai multe țări din vestul, centrul și chiar sudul Europei. Zăpezile au îngreunat traficul rutier, feroviar și aerian în Olanda, Belgia și Franța.

autor
Știrile PRO TV

În Bosnia a fost și marți în vigoare un Cod roșu de vreme rea.

În unele regiuni din Bosnia stratul de zăpadă are peste 50 de centimetri. În capitala Sarajevo, un copac uriaș a cedat și s-a prăbușit peste o femeie. Lovitura la cap i-a fost fatală.

Utilajele de deszăpezire au acționat la foc automat. Chiar și așa, unele curse de tramvai și de autobuz au fost suspendate. Iar pietonii s-au descurcat cum au putut pe trotuarele troienite.

Femeie: „E greu să cureți atâta zăpadă depusă într-un timp foarte scurt, dar autoritățile fac tot ce pot.”

Citește și
zapada
Iarna a lovit puternic aproape toată țara. Șosele blocate din cauza ninsorilor, mii de locuințe au rămas fără curent

Ninsorile au provocat probleme și în alimentarea cu electricitate. Mai grav este că vor continua în condițiile în care scad temperaturile.

A nins abundent și la Paris. Turiștii au încercat pe cât posibil să ignore gerul și zăpada și s-au fotografiat îndelung în fața monumentelor îmbrăcate în alb. Ninsorile au afectat 26 de departamente din nordul și centrul Franței, unde ieri a fost în vigoare un cod portocaliu de viscol. Gheața de pe șosele a provocat accidente în lanț, soldate cu victime.

Iarna s-a instalat și în Olanda. Meteorologii au anunțat cod portocaliu de viscol pentru opt provincii. A nins și la Amsterdam. Drept urmare, toate plecările și sosirile din Gara Centrală au fost anulate.

Bărbat:Locuiesc în centrul Amsterdamului și trebuie să ajung în centrul orașului Rotterdam, dar acest lucru e imposibil. Nu mă pot deplasa nici cu mașina, nici cu trenul. Am un curs și sper să pot participa la el online.”

Bărbat:Cred că orașul Amsterdam e izolat. Poate vom reuși să găsim o barcă să ne ducă la destinație.”

Bărbat:E rău pe drumuri. Da, e foarte rău.”

În Belgia, mai multe regiuni centrale, inclusiv capitala Bruxelles, au fost astăzi sub cod portocaliu de ger și gheață. Șoselele și trotuarele s-au transformat în capcane, iar autoritățile le-au cerut localnicilor să limiteze pe cât posibil deplasările.

Iarna și-a intrat în drepturi inclusiv în sudul continentului. În zonele înalte din Portugalia, Spania și Italia a nins abundent. Zăpezile au pus la pământ copaci și au blocat traficul.

Sursa: Pro TV

Etichete: europa, belgia, ninsori, Bosnia si Hertegovina,

Dată publicare: 06-01-2026 19:39

Articol recomandat de sport.ro
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Citește și...
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ

Meteorologii ANM anunță că în următoarele zile în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații însemnate, cu acumulări de apă de 10-40 l/mp.

Iarna a lovit puternic aproape toată țara. Șosele blocate din cauza ninsorilor, mii de locuințe au rămas fără curent
Stiri actuale
Iarna a lovit puternic aproape toată țara. Șosele blocate din cauza ninsorilor, mii de locuințe au rămas fără curent

Este iarnă cu adevărat în 3 sferturi de țară. Meteorologii au emis avertizări de viscol și ninsori puternice. Deja, mii de oameni au rămas fără curent electric după ce vântul năpraznic a rupt cablurile de înaltă tensiune.

Comandament de iarnă convocat la MAI. Guvernul a stabilit măsurile pentru gestionarea vremii severe
Stiri actuale
Comandament de iarnă convocat la MAI. Guvernul a stabilit măsurile pentru gestionarea vremii severe

Aproape toată țara este sub cod galben de ninsori și viscol până marți dimineața. Pentru patru județe din sud-vestul țării meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori abundente.

Recomandări
Surse: România nu va trimite trupe în Ucraina. Ce a oferit, în schimb, Nicușor Dan la negocierile de la Paris
Stiri Politice
Surse: România nu va trimite trupe în Ucraina. Ce a oferit, în schimb, Nicușor Dan la negocierile de la Paris

După ce de Anul Nou a anunțat că un acord de pace, cu Rusia este gata în proporție de 90%, Volodimir Zelenski a mers, marți, la Paris, pentru cea mai importantă întâlnire la nivel european a începutului de an.

Ce a declarat Maduro în fața instanței din New York, când i s-a cerut să își confirme identitatea. A fost întrerupt imediat
Stiri externe
Ce a declarat Maduro în fața instanței din New York, când i s-a cerut să își confirme identitatea. A fost întrerupt imediat

Serviciile secrete americane l-au prevenit pe Donald Trump că nu opoziția, ci tot membri ai regimului Maduro ar fi singurii capabili să mențină stabilitatea Venezuelei.

Românii vor o apărare mai puternică: peste 70% susțin înarmarea rapidă. Câți vor revenirea la armata obligatorie
Stiri actuale
Românii vor o apărare mai puternică: peste 70% susțin înarmarea rapidă. Câți vor revenirea la armata obligatorie

Numărul românilor care sunt de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu începe să fie mai mare ca al celor care se opun. Cel puțin asta reiese dintr-un sondaj Avangarde făcut la finalul anului trecut.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Ianuarie 2026

47:27

Alt Text!
La Măruță
6 Ianuarie 2026

01:29:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Ianuarie 2026

01:46:22

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28