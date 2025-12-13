Dezvăluirile lui Ludovic Orban. Cum Nicușor Dan nu l-a ascultat când l-a sfătuit să stea departe de campania electorală

13-12-2025 | 13:52
Nicușor Dan și Ludovic Orban
Agerpres

Ludovic Orban dezvăluie cum în ultimele momente în calitate de consilier al lui Nicușor Dan l-a sfătuit pe acesta să nu se implice în campania electorală, dar președintele nu l-a ascultat.

Mihai Niculescu

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a afirmat că l-a sfătuit pe preşedintele Nicuşor Dan să nu se poziţioneze în campania pentru alegerile locale din Bucureşti, însă, în ciuda acestei recomandări, şeful statului a ales să participe la lansarea candidaturii USR pentru Primăria Capitalei, la doar două zile după ce declarase public că nu se va implica.

Potrivit lui Orban, deşi Nicuşor Dan anunţase într-un interviu că nu va face campanie pentru niciun candidat, ulterior a fost prezent la evenimentul de lansare a lui Cătălin Drulă, gest pe care fostul consilier spune că nu şi-l explică, mai ales în condiţiile în care toate sondajele îl indicau pe Drulă ca fiind în afara primelor poziţii.

„Preşedintele a dat un interviu la dumneavoastră. Ăla era punctul meu de vedere, ce a spus preşedintele în interviul cu dumneavoastră, a spus că nu se implică de fapt şi că nu face campanie pentru un candidat. Iar la două zile după acest interviu s-a dus la lansarea candidaturii lui Drulă. Nu dau din casă, dar noi am avut o discuţie chiar înainte de interviul la dumneavoastră”, a declarat Ludovic Orban, într-o emisiune la Prima TV.

Riscuri politice și constituționale

Orban a detaliat că, în discuţia purtată cu preşedintele, a subliniat riscurile unei astfel de poziţionări, atât din punct de vedere politic, cât şi constituţional.

„Oarecum asta am discutat, că nu e corect să se poziţioneze, că o coaliţie tensionată în care va susţine un candidat poate să tensioneze suplimentar. În plus şi susţinerea trebuie gândită din perspectiva constituţională, adică nu trebuie încălcată Constituţia, că poate să vulnerabilizeze preşedintele în campanie peste limitele constituţionale. Şi în plus există şi riscul să susţii pe cineva şi să piardă. Şi dacă pierde, ceea ce s-a şi întâmplat, exact în fieful preşedintelui, o să fie o înfrângere a preşedinţelui”, a explicat fostul consilier.

Întrebat dacă Nicuşor Dan credea, la acel moment, că Drulă ar putea câştiga alegerile, Orban a evitat un răspuns tranşant, dar a făcut referire la datele din sondaje.

„Nu pot să vă dau răspunsul la această întrebare. (...) În sondajele publicate era Băluţă pe primul loc şi umăr la umăr, pe locul 2, domnul Ciucu cu domnul Drulă. În sondajele reale niciodată n-a trecut de 14-15% Drulă, iar Ciprian Ciucu era pe la 21-22% şi 23% într-un sondaj de opinie. Plus era vorba de alţi parametri, în afară de intenţia de vot efectivă. Era vorba de notorietate, de favorabilitate, de încredere, de percepţie şi de apropiere de modelul de primar pe care şi-l doresc marea majoritate a bucureştenilor”, a mai spus Orban.

În opinia sa, candidatul care corespundea mai bine aşteptărilor electoratului era Ciprian Ciucu, datorită profilului său mai degrabă administrativ decât politic.

„Şi foarte mulţi oameni şi-au dorit un om care să facă administraţie şi care să rezolve problemele. Şi care a demonstrat în funcţiile anterioare şi mai ales la Primăria Sectorului 6, că e un om de administraţie”, a afirmat Orban.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pe 2 octombrie. La scrutinul din 7 decembrie, candidatul USR s-a clasat însă pe locul al patrulea.

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, catalin drula, campanie, ludovic orban,

Dată publicare: 13-12-2025 13:31

