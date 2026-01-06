Maduro, influencer fără voie: Ținuta purtată în custodia SUA a transformat Nike Tech într-un fenomen viral

O fotografie cu președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, aflat în custodia autorităților americane, pare să-l fi transformat, fără intenție, într-un influencer de modă, scrie Business Insider.

După ce președintele american Donald Trump a publicat, pe 3 ianuarie, o imagine cu Maduro imediat după capturarea acestuia de către forțele americane, internauții au identificat rapid ținuta purtată – iar discuțiile nu s-au mai oprit. În fotografie, Maduro apare purtând un trening gri Nike Tech Fleece.

În urma postării din 3 ianuarie, căutările pentru termenul „Nike Tech” pe Google au crescut brusc, potrivit datelor Google Trends.

Discuțiile online despre această linie de îmbrăcăminte sport au explodat și pe platforma X, a declarat pentru Business Insider platforma de analiză PeakMetrics. Între 3 și 5 ianuarie, „Nike Tech” a fost menționat în peste 5.000 de postări zilnic, față de o medie de aproximativ 325 de mențiuni pe zi în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie.

Pe TikTok, utilizatorii au publicat versiuni generate cu inteligență artificială ale fotografiei și au ironizat alegerea vestimentară. Unii au glumit că ar fi vorba despre o nouă campanie Nike, în timp ce alții au realizat videoclipuri de tip „steal the look”, detaliind costul complet al ținutei, inclusiv masca pentru ochi și protecția pentru urechi. Jacheta și pantalonii costă împreună peste 200 de dolari.

Până luni dimineață, modelul de jachetă Nike Tech Fleece cu fermoar purtat de Maduro era epuizat în mai multe mărimi pe site-ul Nike din SUA.

Reprezentanții Nike au refuzat să comenteze situația.

Jacheta Nike Tech Fleece era deja un produs foarte căutat înainte ca Maduro să o poarte pe nava militară USS Iwo Jima. Potrivit capturilor arhivate pe Wayback Machine, articolul era parțial epuizat încă din lunile noiembrie și decembrie.

În ultimele săptămâni, produsul a fost subiectul unei dezbateri virale, în special în rândul tinerilor, unii declarându-se „team Nike Tech” sau „team quarter-zip”, pentru a-și afirma apartenența sau nu la cultura corporatistă americană.

Membri ai generațiilor Z și Alpha au avut Nike Tech pe listele de dorințe de sărbători. Un videoclip cu o fată care își deschide cadoul de Crăciun – un set Nike Tech – a strâns peste un milion de aprecieri pe TikTok și a primit inclusiv un comentariu din partea Nike.

Brandul Nike s-a aflat și în topul preferințelor adolescenților în acest an, ocupând locul întâi în sondajul semestrial realizat de Piper Sandler în toamna lui 2025.

Nicolás Maduro, liderul Venezuelei de mai mulți ani, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați într-un raid nocturn desfășurat la Caracas în weekend și au fost transportați în Statele Unite, unde Maduro se confruntă cu acuzații federale.

