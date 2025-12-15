Traian Băsescu: Magistraţii sunt independenţi atât cât vor ei. Când acceptă să fie slugi, rămân slugi

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că ar vrea să creadă că dialogul pe care actualul şef al statului, Nicuşor Dan, îl va avea cu magistraţii va fi unul util, afirmând că magistraţii sunt independenţi ”atât cât vor ei”.

”Poate (preşedintele - n.r.) o va face mai inteligent decât mine, să stabilească o limită până la care se va implica SRI. SRI are şi acum protocoale cu toate instituţiile statului (...) Ca un dezastru (arată lucrurile acum - n.r.). M-am uitat la analiza fostului procuror general Augstin Lazăr, care fixează foarte corect momentul în care a început din nou degradarea Justiţiei. Asta însemană că trebuie modificate nişte legi modificate în 2022. Dacă eu înţeleg bine, este vorba de rezolvarea câtorva chestiuni. Prima este legată de repartizarea aleatorie, a doua - permanentizarea completului de judecată (...) Deci trebuie nişte adăugiri la legislaţie”, a declarat Traian Băsescu, duminică seară, la Digi 24.

Fostul şef al statului a declarat că cei care protestează în aceste zile sunt tineri şi par aceeaşi categorie de persoane care a protestat la celebra OUG 13.

”În ceea ce priveşte ce vedem în stradă, cred că e aceeaşi categorie de oameni care au ieşit la celebra OUG 13. Dacă mă uit atent, sunt tineri, sunt mulţi studenţi, nu au aspectul celor din multinaţionale. Faptul că în ţară s-au organizat ne arată că Justiţia este o prioritate, mai ales pentru generaţia tânără, iar cei în drept trebuie să facă ce trebuie. Inspecţia Judiciară are obligaţia să dea răspunsuri la cazurile sesizate de Recorder şi nu numai. (...) Vreau să cred că acest dialog pe care îl va avea preşedintele cu judecătorii va fi util şi vreau să cred că acea comisie care se constituie la Guvern va lucra eficient şi poate şi domnul Predoiu va fi trimis într-o vacanţă. La fel cum poate să se facă cu doamna ministru de la Mediu, aşa cum s-a făcut cu ministrul Apărării”, a afirmat Traian Băsescu.

Independenţa magistraţilor

În ceea ce priveşte independenţa magistraţilor, Băsescu a spus că aceştia sunt independenţi atât timp cât vor ei.

”Magistraţii sunt independenţi atât cât vor ei. Când acceptă să fie slugi, rămân slugi. Dacă magistratul vrea să fie independent, el este independent. Nu are cine ce-i face. Cei care s-au lăsat intimidaţi şi au acceptat schimbări de complet până se merge la prescripţie, ei singuri şi-au pierdut independenţa, nu le-a luat-o nimeni cu forţa. (...) Este clar că legile lui Predoiu sunt o prostie (...) Şi eu cred că acel lucru trebuie făcut (demisia şefei ICCJ - n.r.), dar cred că e nevoie de Inspecţie. (...) Cred că va fi o soluţie corectă. Nu o cunosc pe doamna preşedintă a ICCJ, dar dată fiind atmosfera creată şi presiunea pentru a i se da o nouă şansă ICCJ, cred că ar trebui să facă un pas, aşa cum fac oamenii politici. Cred că ar fi o soluţie să se stingă tensiunea din societate. Cine îşi face iluzii că vine Crăciunul şi Anul Nou şi se uită, asta nu se va uita pentru că e o categorie de oameni care nu uită”, a declarat Traian Băsescu, adăugând că ”Predoiu a avut grijă să izoleze Justiţia de celelalte instituţii ale statului”.

