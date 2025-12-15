Nicușor Dan, pentru presa franceză: ”Trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia” | VIDEO

Stiri Politice
15-12-2025 | 17:29
nicusor dan
IMAGO

Europa trebuie să se pregătească pentru un război cu Rusia, a declarat președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat presei franceze. ”Dacă vor să atace, suntem pregătiți”, a spus președintele României.

autor
Cristian Anton

România și Europa trebuie să se pregătească pentru un război cu Rusia, a declarat președintele Nicușor Dan într-un interviu pentru presa franceză.

Trebuie ca Rusia să ştie că suntem pregătiţi. Bineînţeles că nu ne dorim să avem un război în Europa dar trebuie să le spunem: dacă vor să atace, suntem pregătiţi", a afirmat preşedintele României într-un interviu acordat pentru France 24 şi RFI.

În interviu acordat în limba franceză, Nicuşor Dan a fost întrebat de ce România, care are o frontieră comună cu Ucraina de 650 de km, şi-a crescut cheltuielile militare, de când Rusia a invadat Ucraina. Cheltuielile pentru sectorul apărării au reprezentat 2,2% din Produsul Intern Brut în 2024, pentru ca în 2025 ele să atingă 2,5 % din PIB.

La fel ca toate ţările europene, trebuie să transmitem ruşilor că suntem pregătiţi. Bineînţeles, nu ne dorim un război în Europa. Dar, avem nevoie să le spunem ruşilor că dacă doresc să atace, suntem pregătiți”, a declarat președintele Nicușor Dan, potrivit RFI.

”România are contracte cu societăți americane ce se întând până în 2033”

Preşedintele Nicușor Dan a explicat că "odată ce s-a schimbat contextul geopolitic, Europa trebuie să acţioneze împreună, pentru a fi capabilă, într-un timp cât mai scurt posibil, să se apere. Apoi, în acelaşi timp, trebuie stimulată economia europeană a apărării".

Preşedintele român a precizat şi că "România are contracte cu societăţi americane ce se întind până în 2033”, dar a amintit şi că ”ţara noastră investeşte şi în arme europene".

El a explicat că "a fost semnat un contract cu Mistral, Thalès operează deja în România şi ar putea obţine şi alte contracte iar pentru achiziţionarea de elicoptere, Airbus are toate şansele", a mai spus Nicușor Dan.

Totodată, preşedintele Nicuşor Dan şi-a reexprimat susţinerea faţă de Ucraina: "ceea ce se întâmplă acolo este teribil pentru poporul ucrainean, dar şi pentru Europa, după 80 de ani de pace şi de stabilitate. Trebuie să continuăm să ajutăm Ucraina, să o punem într-o poziţie bună în aceste negocieri ce au loc. Trebuie să arătam ruşilor că susţinem Ucraina pe termen lung în baza unei susţineri financiare necondiţionate".

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, razboi, romania, nicusor dan, europa, pregatiri,

Dată publicare: 15-12-2025 17:29

