De la planificare la putere: Cum a modelat Marco Rubio operaţiunea de capturare a lui Nicolas Maduro

În timp ce forţele speciale americane efectuau un raid îndrăzneţ în timpul nopţii pentru a-l captura pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro, vineri noapte, Donald Trump a urmărit acţiunea de la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, scrie CNN.

Printre cei aflaţi alături de el se afla Marco Rubio, puternicul său secretar de stat şi totodată consilier pentru securitate naţională. Pentru Rubio, fiul unor imigranţi cubanezi, a cărui carieră politică a început în sudul Floridei - unde trăiesc mii de imigranţi venezueleni care au fugit de regimul lui Maduro - a fost un moment pregătit de ani de zile. Rubio îl avea de mult în vizor pe Maduro, spun surse, şi a fost o forţă motrice a strategiei care a pregătit cadrul pentru scenele dramatice ce s-au derulat în acea noapte în camera de criză din Florida.

Câteva ore mai târziu, Trump a anunţat că îl însărcinează pe Rubio să ajute la „conducerea” Venezuelei împreună cu alţi oficiali-cheie din cameră - o declaraţie vagă ce a ridicat mai multe întrebări decât a oferit răspunsuri, dar care a subliniat şi rolul indispensabil al lui Rubio.

Cea mai recentă sarcină a sa, de a conduce eforturile administraţiei de reconstrucţie a ţării, îi consolidează influenţa extraordinară asupra politicii şi marchează o ascensiune extraordinară pentru diplomatul american de top. Pentru un om care are deja mai multe funcţii la Washington, aceasta ar putea fi cea mai riscantă dintre toate, comentează CNN.

„Sunt multe aspecte legate de Venezuela care nu sunt uşor de gestionat”, a declarat un fost diplomat american de rang înalt care a vorbit cu CNN sub condiţia anonimatului. „Nu este uşor să încerci să impui ordinea într-un loc mai mare decât Irakul”, a adăugat el.

Printre foştii diplomaţi şi experţi în regiune există întrebări profunde cu privire la planurile SUA pentru o Venezuela post-Maduro, modul în care acestea vor fi puse în aplicare şi cât timp vor rămâne la putere oficialii care au fost aliniaţi anterior cu Maduro.

Găsirea răspunsurilor la aceste întrebări va reveni în mare parte lui Rubio şi echipei sale.

„Speranţa mea este că (administraţia) a planificat cu adevărat acest lucru şi că va exista un calendar precis al modului în care se va desfăşura”, a spus Todd Robinson, fost ambasador interimar al SUA în Venezuela în timpul primului mandat al lui Trump.

Un fost oficial american de rang înalt a declarat că, în timpul primului mandat al lui Trump, s-au făcut „pregătiri enorme” în legătură cu tranziţia democratică în Venezuela. Nu este clar dacă administraţia va apela la aceste planuri. Şi acest oficial a remarcat că, având în vedere că rămăşiţele regimului Maduro sunt încă la putere, ar fi „prematur” să se procedeze astfel.

Luni de planificare la Casa Albă

Rubio a petrecut lunile premergătoare operaţiunii de sâmbătă la Casa Albă, împreună cu adjunctul şefului de cabinet al lui Trump, Stephen Miller, pentru a elabora strategia, au declarat surse pentru CNN.

Pe tot parcursul acestei perioade, Rubio a fost rareori departe de Trump. Rubio îşi petrece cea mai mare parte a timpului în Washington la Casa Albă, pe care o foloseşte ca bază de operaţiuni. Timpul petrecut la Departamentul de Stat este de obicei rezervat doar întâlnirilor bilaterale. A petrecut multe weekenduri în Florida, alături de Trump. Rubio a renunţat la călătoriile în străinătate şi l-a trimis în locul său pe adjunctul său (inclusiv la o reuniune NATO - n.r.).

La fel ca în cazul multor priorităţi de politică externă ale administraţiei, discuţiile despre cum să „conducă” Washingtonul Venezuela sunt purtate de un cerc restrâns de consilieri politici de încredere, precum Rubio şi Miller. Richard Grenell, care iniţial a fost implicat în acest dosar în calitate de trimis diplomatic pentru misiuni speciale, nu a mai participat la elaborarea politicii, care a durat luni de zile, au declarat oficiali americani. Nici mulţi oficiali de rang înalt din Departamentul de Stat nu au mai participat la planificare.

În timp ce administraţia se pregătea pentru o Venezuela post-Maduro, planificarea pentru ziua de după a avut loc în mare parte în biroul lui Miller de la Casa Albă, au declarat surse pentru CNN. Este un loc improbabil pentru acest tip de planificare – având în vedere competenţa lui Miller axată pe probleme interne –, dar a fost ales datorită relaţiei strânse dintre Miller şi Rubio şi dorinţei de a menţine un cerc restrâns de decidenţi politici implicaţi într-o administraţie care se teme de scurgeri de informaţii.

Parteneriatul Rubio - Miller

Lunile de discuţii despre Venezuela i-au unit pe Rubio şi Miller, care împărtăşesc o abordare dură în politica externă, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu relaţia lor. Ambii, spun sursele, au fost esenţiali în strategia agresivă de izolare a lui Maduro şi, în cele din urmă, de capturare a acestuia.

În timp ce Miller şi Rubio au avut în trecut opinii divergente cu privire la politica externă, în special în ceea ce priveşte imigraţia, cei doi au găsit un teren comun în abordarea pe care au adoptat-o faţă de Venezuela, unde combaterea traficului de droguri a devenit în cele din urmă justificarea politică principală pentru lunile care au precedat capturarea lui Maduro.

În timp ce abordarea lui Rubio faţă de Venezuela s-a concentrat pe intensificarea presiunii economice, politice şi, în cele din urmă, militare asupra guvernului Maduro, Miller a considerat iniţial Venezuela ca un loc de deportare. În cele din urmă, însă, Miller a ajuns la concluzia că vizarea lui Maduro ca traficant de droguri care susţine un cartel criminal serveşte mai bine intereselor SUA decât menţinerea relaţiilor în scopuri de imigraţie, au declarat sursele.

Cei doi au colaborat îndeaproape pe parcursul negocierilor cu uşile închise în care au decis care ar fi cea mai bună abordare pentru Venezuela, au spus sursele. Ei au acţionat în tandem în unele dintre cele mai urgente decizii luate de Casa Albă – inclusiv în negocierile privind atacurile asupra presupuselor ambarcaţiuni de contrabandă cu droguri şi crearea unei prezenţe militare masive în regiune.

Atitudinea dură a lui Miller şi Rubio a câştigat uneori în faţa altor înalţi oficiali în discuţiile cu preşedintele despre cea mai bună abordare în privinţa ţării cu cele mai mari rezerve de petrol din lume. Sursele au afirmat că este de ajutor faptul că ambii bărbaţi se bucură de încrederea deplină a lui Trump şi au fost incredibil de convingători în apelul la escaladarea conflictului cu Maduro.

Dar acum, nici Miller, nici Rubio nu spun în mod explicit cine ar putea conduce ţara pe termen lung, în viziunea SUA.

Cine conduce?

„Ar putea exista persoane care sunt căutate de justiţia americană şi care ar putea deveni parte a discuţiilor viitoare”, a declarat Miller luni pentru CNN.

„Aş spune că, pentru cei care ar putea fi acuzaţi, cea mai bună alegere pe care o pot face este să participe la un proces constructiv de luare a deciziilor pentru viitorul Venezuelei. Cea mai bună decizie pe care o pot lua este să coopereze pe deplin şi complet cu Statele Unite”, a fost sfatul lui.

Când a fost rugat să detalieze responsabilităţile sale zilnice în conducerea Venezuelei, Miller a spus că Rubio este liderul procesului.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a adăugat: „Secretarul Rubio a făcut o treabă excelentă în promovarea agendei de politică externă a preşedintelui Trump în calitate de secretar de stat şi consilier pentru securitate naţională, aşa cum o demonstrează această ultimă acţiune de arestare a (narcoteroristului) Nicolas Maduro. Este un jucător de echipă şi toată lumea adoră să lucreze cu el în Aripa de Vest”.

Rubio se confruntă acum cu critici intense din partea congresmenilor, care spun că el a afirmat că administraţia nu urmărea schimbarea regimului în Venezuela sau atacuri în interiorul ţării. El a fost omul de bază al administraţiei pentru discuţiile cu Congresul, conducând briefingurile despre atacurile mortale ale administraţiei asupra bărcilor din Caraibe, au declarat surse pentru CNN. Luni, el a informat legislatorii-cheie cu privire la operaţiunea de arestare a lui Maduro, care a fost supusă unei examinări atente şi acuzaţiilor de încălcare a dreptului internaţional.

„Rubio este de obicei cel care vorbeşte cel mai mult”, a declarat un asistent din Congres.

În timp ce secretarul apărării Pete Hegseth citeşte adesea dintr-un document aflat în faţa lui în timpul briefingurilor, Rubio vorbeşte fluent fără un scenariu, au declarat mai multe surse.

„(Rubio este) foarte bun – competent, rafinat şi, desigur, îi înţelege pe senatori – aşa că tinde să fie principalul oficial care informează”, a declarat un alt asistent al Congresului.

Trump şi Rubio au început să descrie în declaraţiile lor publice cadrul planificat pentru influenţa SUA în Venezuela - o politică de coerciţie economică axată pe strangularea veniturilor din petrol ale ţării pentru a o presa pe Delcy Rodriguez, o acolită a lui Maduro care ocupă acum funcţia de preşedinte interimar, să se supună voinţei lor.

„Este o pârghie enormă care va continua să fie aplicată până când vom vedea schimbări care nu numai că vor promova interesul naţional al Statelor Unite, care este pe primul loc, dar vor conduce şi la un viitor mai bun pentru poporul venezuelean”, a declarat Rubio duminică, referindu-se la carantina petrolieră care rămâne în vigoare.

Ei au declarat că se vor concentra în continuare pe probleme legate de interesul naţional al SUA: migraţia, drogurile, petrolul şi eliminarea influenţei adversarilor din Venezuela. Lucruri precum tranziţia democratică vor trebui să vină mai târziu.

Decizii guvernamentale în umbră

Cu toate acestea, rămân multe întrebări cu privire la detaliile specifice ale planului administraţiei. Până în prezent, funcţionarii de carieră din cadrul guvernului federal au fost în mare parte izolaţi de acest proces, au declarat surse pentru CNN.

„Există un număr foarte limitat de persoane la Departamentul de Stat şi la Casa Albă care iau decizii cu privire la aceste probleme. Procesul politic, aşa cum era sub preşedinţii anteriori, nu mai există”, a declarat un alt fost diplomat de rang înalt.

„Ceea ce află oamenii este că politica va fi pusă în aplicare şi că au la dispoziţie foarte puţin timp pentru a face lucrurile necesare pentru a se asigura că politica respectivă va fi dusă la bun sfârşit”, a adăugat sursa.

În acest moment, Rubio este vârful de lance. El a vorbit cu Rodriguez la telefon sâmbătă, după capturarea lui Maduro, a declarat Trump. Rubio a mai avut şi alte conversaţii cu actualul lider de sâmbătă, a declarat un oficial al Casei Albe. Trump a declarat pentru NBC că cei doi comunică în spaniolă, Rubio vorbind fluent această limbă.

Dar ideea ca Rubio să se ocupe de problemele cotidiene din Venezuela pur şi simplu nu este fezabilă, având în vedere toate celelalte sarcini pe care le are, a spus fostul diplomat. „Va trebui să delege”, a spus persoana respectivă.

Fostul înalt oficial american a spus că ar fi util să se numească un trimis special „din cauza volumului masiv de planificare şi coordonare care va trebui realizat la nivel interinstituţional, dacă şi când se va ajunge la o tranziţie completă.”

„Cred că va fi nevoie de un operator destul de sofisticat, care să se bucure de încrederea secretarului şi a preşedintelui”, au declarat sursele intervievate de CNN.

În prezent, nu există nicio prezenţă diplomatică pe teren în Venezuela, deşi un înalt oficial al Departamentului de Stat a declarat că departamentul „face pregătiri pentru a permite redeschiderea” ambasadei sale în Venezuela „în cazul în care preşedintele va lua această decizie”.

Cu toate acestea, fără o prezenţă americană pe teren, foştii oficiali se întreabă cum poate exista un proces de reconstrucţie – chiar dacă acesta se concentrează doar pe infrastructura companiilor petroliere americane – şi cine va asigura responsabilitatea.

„Dacă noi suntem la conducere, vor trebui să înceapă să numească persoane – cine este responsabil pentru ce? Va fi o supraveghere militară? Va fi o supraveghere diplomatică? Cu siguranţă nu poate fi supravegherea dezvoltării, pentru că nu mai avem profesionişti în domeniul dezvoltării”, a spus Robinson, fostul ambasador interimar al SUA în Venezuela, referindu-se la distrugerea Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), care a avut loc în timpul mandatului lui Rubio.

De ce Rubio îl urăşte pe Maduro

Surse care au vorbit cu CNN au spus că antipatia profundă a lui Rubio faţă de Maduro are rădăcini clare în educaţia sa personală şi politică din sudul Floridei.

„Nu este vorba de viziunea neoconservatoare agresivă a lui McCain, ci de opinia că comunismul nu ar trebui să existe în curtea noastră şi că un traficant de droguri totalitar nu ar trebui să poată influenţa vieţile a mii de americani”, a spus o sursă.

„Aproape 100% dintre oamenii din Miami care provin din Cuba, Venezuela sau Nicaragua caută libertatea. Deci sunt sigur că asta l-a influenţat”, a declarat luna trecută deputatul Carlos Gimenez, republican din Florida.

Rubio „este fiul unor părinţi cubanezi. Aşadar, el înţelege asta, simte această problemă, iar aceeaşi problemă este resimţită şi de venezuelenii care se află acolo şi de nicaraguenii care se află acolo”, a spus Gimenez.

În timpul mandatului său în Senat, Rubio l-a denunţat frecvent pe Maduro ca fiind un „narco-dictator” şi a cerut sancţiuni mai severe împotriva lui. În timpul primului mandat al lui Trump, Rubio a fost în contact regulat cu echipa lui Trump, pledând pentru o presiune mai dură asupra regimului Maduro, au declarat foşti oficiali americani.

Cu toate acestea, a existat cel puţin o schimbare notabilă în abordarea sa faţă de Venezuela: distanţarea din ce în ce mai mare faţă de opoziţia venezueleană. În calitate de senator, Rubio a declarat că Edmundo Gonzalez, cu sprijinul Mariei Corina Machado, a câştigat alegerile din Venezuela din 2024 „cu o majoritate zdrobitoare”. Rubio a nominalizat-o pe Machado pentru Premiul Nobel pentru Pace. Ei au fost printre primii pe care i-a sunat când a devenit secretar de stat. La acea vreme, el l-a numit pe Gonzalez „preşedintele de drept” al Venezuelei.

„Șansa de a întoarce pagina”

Însă, în ultimele săptămâni, Rubio nu s-a angajat să le acorde un rol în noul guvern venezuelean. Între timp, Trump a minimalizat-o pe Machado şi a afirmat, în ciuda dovezilor contrare, că ea nu are „sprijinul sau respectul în interiorul ţării”.

Sâmbătă, Trump a lăudat relaţiile lui Rubio cu Rodriguez, care a depus jurământul luni ca succesoare a lui Maduro. „Marco lucrează direct la asta. Tocmai am avut o conversaţie cu ea şi, în esenţă, este dispusă să facă ceea ce considerăm necesar pentru a face Venezuela din nou măreaţă”, a spus Trump.

Rubio însuşi a declarat că SUA vor evalua acţiunile lui Rodriguez pe baza faptelor sale, nu a declaraţiilor sale. Sâmbătă, Rodriguez a insistat că ţara sa a fost „atacată cu sălbăticie” în operaţiunea americană, dar a doua zi a invitat guvernul SUA să colaboreze la un „program de cooperare”.

După operaţiunea de sâmbătă, Rubio a purtat discuţii telefonice cu legislatori şi omologi străini. Administraţia nu a informat în prealabil legislatorii sau aliaţii SUA cu privire la operaţiune, iar legalitatea acesteia a fost pusă sub semnul întrebării. Democraţii au emis declaraţii furioase cu privire la faptul că operaţiunea contrazice informaţiile pe care le-au primit de la Rubio şi alţi membri ai echipei de securitate naţională a lui Trump, în cadrul cărora aceştia au negat orice intenţie de schimbare a regimului.

Cu toate acestea, printre mulţi dintre vechii colegi republicani ai lui Rubio din Senat, explicaţia sa cu privire la raţionamentul administraţiei pare să fi fost convingătoare. Senatorul republican din Arkansas, Tom Cotton, care a vorbit cu Rubio după operaţiunea Maduro, a spus că administraţia a vrut să ofere conducerii Rodriguez „şansa de a întoarce pagina în Venezuela”.

Deşi Cotton a adăugat că personal nu ar acorda prea mult timp actualei conduceri pentru a face acest lucru, el a spus că aceste discuţii sunt în curs de desfăşurare în cadrul administraţiei Trump.

