Vladimir Putin, urări pentru credincioşii care sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi: „Sănătate, succes şi toate cele bune”

Stiri externe
07-01-2026 | 08:18
Vladimir Putin
Getty

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis felicitări întregului popor rus cu ocazia sărbătorii Crăciunului pe rit vechi, transmite agenţia TASS, citând biroul de presă al Kremlinului.

autor
Mihaela Ivăncică

Putin a participat la o slujbă care a durat toată noaptea, la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul din regiunea Moscovei.

”Această sărbătoare minunată răspândește lumina bunătății și a iubirii, aducând milioanelor de oameni speranță și bucuria comuniunii cu tradițiile spirituale ale strămoșilor noștri, transmise din generație în generație”, a afirmat Putin, potrivit comunicatului emis de biroul de presă al Kremlinului.

Biserica Ortodoxă și alte confesiuni, esențiale pentru unitatea socială

Președintele a declarat că apreciază profund rolul deosebit al Bisericii Ortodoxe Ruse și al celorlalte confesiuni creștine în întărirea unității sociale.

Citește și
vladimir putin
Rusia pierde un aliat în Venezuela după capturarea lui Maduro, dar vede oportunități în noua politică de forță a lui Trump

”Aş dori să menţionez cu profundă apreciere contribuţia imensă şi cu adevărat unică a Bisericii Ortodoxe Ruse şi a altor confesiuni creştine la consolidarea unităţii sociale, la conservarea bogatului nostru patrimoniu istoric şi cultural şi la promovarea educaţiei patriotice şi morale a tinerilor”, a adăugat Putin.

El a mai transmis că eforturile organizațiilor religioase în caritate, sprijin pentru veterani și dialog interconfesional merită recunoaștere.

”Organizaţiile religioase acordă o atenţie neobosită lucrărilor de milă şi caritate, îngrijirii celor nevoiaşi, sprijinirii participanţilor şi veteranilor operaţiunii militare speciale şi fac multe pentru a promova dialogul armonios interconfesional şi interetnic în ţara noastră. Această muncă importantă şi atât de necesară merită cea mai sinceră recunoaştere”, a continuat Vladimir Putin.

Mesaj de sănătate și succes pentru creștini

”Le urez creştinilor ortodocşi şi tuturor celor care sărbătoresc Crăciunul sănătate, succes şi toate cele bune”, a mai spus preşedintele rus.

Anul acesta, Vladimir Putin a participat la o slujbă ortodoxă de Crăciun care a durat toată noaptea, la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul din regiunea Moscovei.

”După încheierea slujbei, şeful statului a discutat cu oamenii care s-au adunat la biserică”, a transmis biroul de presă al Kremlinului.

De regulă, Putin sărbătoreşte Crăciunul în afara Moscovei, iar de Paşte merge de obicei la Catedrala Hristos Mântuitorul. Cu toate acestea, anul trecut a participat la o slujbă ortodoxă de Crăciun în timpul nopţii la Biserica Sfântul Gheorghe Învingătorul de pe Dealul Poklonnaya din Moscova.

Ninsorile și gerul provoacă haos în vestul și centrul Europei. Zăpezile abundente au blocat drumuri, trenuri și aeroporturi

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, vladimir putin, Craciun pe rit vechi,

Dată publicare: 07-01-2026 08:18

Articol recomandat de sport.ro
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Citește și...
Demonstrația de forță a lui Trump în Venezuela dă o lovitură umilitoare Rusiei lui Putin
Stiri externe
Demonstrația de forță a lui Trump în Venezuela dă o lovitură umilitoare Rusiei lui Putin

Prin raidul fulgerător în urma căruia l-a capturat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro, președintele SUA, Donald Trump, a arătat că lumea „multipolară” proclamată de Vladimir Putin este, în esență, lipsită de forță reală, scrie Politico.

Rusia pierde un aliat în Venezuela după capturarea lui Maduro, dar vede oportunități în noua politică de forță a lui Trump
Stiri externe
Rusia pierde un aliat în Venezuela după capturarea lui Maduro, dar vede oportunități în noua politică de forță a lui Trump

Capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite l-a privat pe Vladimir Putin de un aliat şi ar putea creşte „influenţa petrolieră” a SUA. 

Trump contrazice Kremlinul: „Ucraina nu a vizat reședința lui Putin într-un atac cu drone”
Stiri externe
Trump contrazice Kremlinul: „Ucraina nu a vizat reședința lui Putin într-un atac cu drone”

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că oficialii SUA au stabilit că Ucraina nu a vizat reşedinţa lui Vladimir Putin într-un atac cu drone, contestând afirmaţiile Kremlinului, relatează AP.

Zelenski a început să râdă când a vorbit despre capturarea lui Maduro. „SUA știu ce au de făcut în continuare”
Stiri externe
Zelenski a început să râdă când a vorbit despre capturarea lui Maduro. „SUA știu ce au de făcut în continuare”

Volodimir Zelenski a sugerat că Donald Trump ar trebui să procedeze și cu Vladimir Putin în același fel cum a făcut-o și cu Nicolas Maduro, pe care americanii l-au capturat și l-au dus la New York pentru a fi judecat, potrivit NY Post.

Date oficiale din Rusia: Putin trimite pe front oameni în scaune cu rotile. Soldați torturați și tâlhăriți de superiori
Stiri externe
Date oficiale din Rusia: Putin trimite pe front oameni în scaune cu rotile. Soldați torturați și tâlhăriți de superiori

Autoritățile din Rusia au dezvăluit din greșeală mii de abuzuri la care ar fi fost supuși soldații ruși trimiși de Vladimir Putin pe frontul din Ucraina. Informațiile apar în plângeri depuse la ombudsmanul pentru drepturile omului din Rusia.

 

Recomandări
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Stiri externe
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic

Rusia a desfășurat mijloace navale pentru a escorta un petrolier urmărit de forțele americane pe traversarea Atlanticului, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA.

Proiect: Serviciile de informații vor examina și aviza toate investițiile în domenii sensibile din România | DOCUMENT
Stiri actuale
Proiect: Serviciile de informații vor examina și aviza toate investițiile în domenii sensibile din România | DOCUMENT

O comisie din care fac parte reprezentanți ai serviciilor de informații din România va examina și aviza toate investițiile mai mari de 2 milioane de euro în domenii sensibile ale economiei, inclusiv ale cetățenilor UE, potrivit unui proiect de OUG.

 

Nicușor Dan, despre amenințările cu suspendarea din funcție: „Mi se pare total neserios”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre amenințările cu suspendarea din funcție: „Mi se pare total neserios”

Aflat la Paris – unde liderii europeni au discutat despre garanțiile de securitate pe care ar urma să le primească Ucraina – președintele Nicușor Dan a răspuns la întrebări despre problemele din sistemul românesc de justiție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Ianuarie 2026

47:27

Alt Text!
La Măruță
6 Ianuarie 2026

01:29:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Ianuarie 2026

01:46:22

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28