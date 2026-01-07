Vladimir Putin, urări pentru credincioşii care sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi: „Sănătate, succes şi toate cele bune”

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis felicitări întregului popor rus cu ocazia sărbătorii Crăciunului pe rit vechi, transmite agenţia TASS, citând biroul de presă al Kremlinului.

Putin a participat la o slujbă care a durat toată noaptea, la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul din regiunea Moscovei.

”Această sărbătoare minunată răspândește lumina bunătății și a iubirii, aducând milioanelor de oameni speranță și bucuria comuniunii cu tradițiile spirituale ale strămoșilor noștri, transmise din generație în generație”, a afirmat Putin, potrivit comunicatului emis de biroul de presă al Kremlinului.

Biserica Ortodoxă și alte confesiuni, esențiale pentru unitatea socială

Președintele a declarat că apreciază profund rolul deosebit al Bisericii Ortodoxe Ruse și al celorlalte confesiuni creștine în întărirea unității sociale.

???????? Vladimir #Putin congratulated Orthodox Christians & all Russians celebrating Christmas ✍️ This wonderful holiday illuminates the world with the light of kindness & love, giving millions of people hope & the joy of communionhttps://t.co/XmCspICjmd pic.twitter.com/UHREFA8Ewa — MFA Russia ???????? (@mfa_russia) January 6, 2026

”Aş dori să menţionez cu profundă apreciere contribuţia imensă şi cu adevărat unică a Bisericii Ortodoxe Ruse şi a altor confesiuni creştine la consolidarea unităţii sociale, la conservarea bogatului nostru patrimoniu istoric şi cultural şi la promovarea educaţiei patriotice şi morale a tinerilor”, a adăugat Putin.

El a mai transmis că eforturile organizațiilor religioase în caritate, sprijin pentru veterani și dialog interconfesional merită recunoaștere.

”Organizaţiile religioase acordă o atenţie neobosită lucrărilor de milă şi caritate, îngrijirii celor nevoiaşi, sprijinirii participanţilor şi veteranilor operaţiunii militare speciale şi fac multe pentru a promova dialogul armonios interconfesional şi interetnic în ţara noastră. Această muncă importantă şi atât de necesară merită cea mai sinceră recunoaştere”, a continuat Vladimir Putin.

Mesaj de sănătate și succes pentru creștini

”Le urez creştinilor ortodocşi şi tuturor celor care sărbătoresc Crăciunul sănătate, succes şi toate cele bune”, a mai spus preşedintele rus.

Anul acesta, Vladimir Putin a participat la o slujbă ortodoxă de Crăciun care a durat toată noaptea, la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul din regiunea Moscovei.

”După încheierea slujbei, şeful statului a discutat cu oamenii care s-au adunat la biserică”, a transmis biroul de presă al Kremlinului.

De regulă, Putin sărbătoreşte Crăciunul în afara Moscovei, iar de Paşte merge de obicei la Catedrala Hristos Mântuitorul. Cu toate acestea, anul trecut a participat la o slujbă ortodoxă de Crăciun în timpul nopţii la Biserica Sfântul Gheorghe Învingătorul de pe Dealul Poklonnaya din Moscova.

