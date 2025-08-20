Nicuşor Dan: Probabil la începutul anului viitor voi face o vizită în SUA, dacă totul merge conform planului

Stiri Politice
20-08-2025 | 14:45
nicusor dan
IMAGO

Preşedintele Nicuşor afirmă că cel mai probabil la începutul anului viitor va face o vizită în Statele Unite ale Americii.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Acesta arată că este important ca, înaintea vizitei, România să pregătească subiectele concrete de discuţie şi să prezinte „chestiuni concrete” nu doar în ceea ce priveşte securitatea, ci şi în privinţa cooperării pe plan economic.

Întrebat, miercuri, când va face o vizită în SUA, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns: „Probabil la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului”.

Acesta a subliniat că este important ca, înaintea vizitei, România să pregătească subiectele concrete de discuţie, nu doar în ceea ce priveşte securitatea, ci şi în privinţa cooperării pe plan economic.

„Important este, între timp, să parcurgem etapele preliminare şi când ne ducem acolo să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident, companiile americane pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important”, a adăugat Nicuşor Dan.

Citește și
nicusor dan
Nicuşor Dan a anunțat trei concluzii rezultate din reuniunea Coaliției de Voință: „Lumea occidentală este unită”

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se va afla pe 20 septembrie, la Chicago, în Statele Unite, pentru pregătirea vizitei de la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump, ea menţionând că cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru din 2026.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, nicusor dan,

Dată publicare: 20-08-2025 14:45

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Zece ani, trei primari și zeci de milioane de euro pentru o parcare care azi e WC public. Modelul de la Oradea
Stiri actuale
Zece ani, trei primari și zeci de milioane de euro pentru o parcare care azi e WC public. Modelul de la Oradea

O parcare supraetajată care a costat zeci de milioane de euro – începută de Sorin Oprescu, continuată de Gabriela Firea și inaugurată de Nicușor Dan – a ajuns astăzi un WC public în toată regula. Și riscă să mai rămână așa, o vreme.

Nicuşor Dan a anunțat trei concluzii rezultate din reuniunea Coaliției de Voință: „Lumea occidentală este unită”
Stiri Politice
Nicuşor Dan a anunțat trei concluzii rezultate din reuniunea Coaliției de Voință: „Lumea occidentală este unită”

Președintele Nicușor Dan a spus marți, după participarea online la Coaliția de Voință de la CFOS Târgu Mureș, că SUA rămân implicate în războiul din Ucraina și securitatea Europei și că se conturează o posibilă întâlnire în format SUA–Ucraina–Rusia.

Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, marți, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” şi la videoconferinţa membrilor Consiliului European de la sediul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş.

Președintele Nicușor Dan, vizită surpriză la Roșia Montană. „Un vechi prieten şi susţinător al Roşiei Montane”
Stiri actuale
Președintele Nicușor Dan, vizită surpriză la Roșia Montană. „Un vechi prieten şi susţinător al Roşiei Montane”

Preşedintele Nicuşor Dan a mers luni, într-o vizită, alături de familie, la Roşia Montană, imagini fiind publicate pe pagina de Facebook „Adoptă o Casă la Roşia Montană”.

Nicușor Dan, după ce Fitch a confirmat ratingul României BBB-, cu perspectivă negativă: „O veste bună”
Stiri Economice
Nicușor Dan, după ce Fitch a confirmat ratingul României BBB-, cu perspectivă negativă: „O veste bună”

Nicuşor Dan a reafirmat luni seriozitatea României faţă de investitorii străini şi faţă de pieţele financiare, după ce Agenţia de rating Fitch a confirmat la sfârşitul săptămânii trecute ratingul ţării noastre BBB minus, cu perspectivă negativă.

Recomandări
Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un interviu acordat Știrilor ProTV motivele pentru care propune majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei și restricționarea împrumuturilor către acționarii firmelor.

Senatul a respins modificarea pensiilor speciale. Premierul Ilie Bolojan are acum mână liberă pentru asumarea răspunderii
Stiri Politice
Senatul a respins modificarea pensiilor speciale. Premierul Ilie Bolojan are acum mână liberă pentru asumarea răspunderii

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost respinsă, miercuri, de plenul Senatului. S-au înregistrat 74 de voturi "pentru", patru voturi „contra” şi şapte abţineri.

Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro
Stiri actuale
Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro

Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineață în locuința primarului orașului Mangalia, dar și în biroul său. Edilul este vizat de suspiciuni grave de corupție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 August 2025

48:59

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12